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США оставили за собой право на проведение «операций» в Афганистане

Координатор Белого дома Кирби: США оставляют за собой право на проведение антитеррористических операций в Афганистане
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Фото: TASS/JALIL REZAYEE
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США намерены проводить новые антитеррористические мероприятия в Афганистане, если это будет необходимо. Об этом во вторник, 2 августа, сообщил координатор по стратегическим коммуникациям в Совете национальной безопасности (СНБ) Белого дома Джон Кирби.

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«Мы знаем, что в Афганистане всё еще есть боевики «Аль-Каиды» (террористическая организация, запрещена в России) <...> Если мы вновь усмотрим угрозу Америке с их стороны или любой другой террористической группировки, президент [США Джо Байден] оставит за собой право снова предпринять этот шаг», — подчеркнул он, говоря о возможной ликвидации главаря «Аль-Каиды».

Накануне госсекретарь США Энтони Блинкен обвинил участников радикального движения «Талибан» (находится под санкциями ООН за террористическую деятельность) в нарушении обязательств по гарантиям антитеррористической безопасности. Таким образом он отреагировал на информацию об укрывательстве в Кабуле одного из лидеров «Аль-Каиды» Аймана аз-Завахири.

Ранее в этот день президент Джо Байден заявил, что контртеррористическая операция по уничтожению одного из главарей «Аль-Каиды» Аймана аз-Завахири стала успехом во всех аспектах.

Он подчеркнул, что США никогда не позволят, чтобы Афганистан вновь превратился в пристанище для террористов.

В понедельник агентство Associated Press сообщило, что США ликвидировали в Кабуле одного из главарей террористической группировки «Аль-Каида» Аймана аз-Завахири.

При этом 15 июня секретарь Совета безопасности России Николай Патрушев заявил, что США создали террористические организации «Аль-Каида» и «Талибан» (находится под санкциями ООН за террористическую деятельность) и пользуются ими в своих целях.

До этого, 3 декабря, США в Сирии нанесли удар, нацеленный против высокопоставленного члена террористической группировки «Аль-Каида».

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