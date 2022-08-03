США оставили за собой право на проведение «операций» в Афганистане
США намерены проводить новые антитеррористические мероприятия в Афганистане, если это будет необходимо. Об этом во вторник, 2 августа, сообщил координатор по стратегическим коммуникациям в Совете национальной безопасности (СНБ) Белого дома Джон Кирби.
«Мы знаем, что в Афганистане всё еще есть боевики «Аль-Каиды» (террористическая организация, запрещена в России) <...> Если мы вновь усмотрим угрозу Америке с их стороны или любой другой террористической группировки, президент [США Джо Байден] оставит за собой право снова предпринять этот шаг», — подчеркнул он, говоря о возможной ликвидации главаря «Аль-Каиды».
Накануне госсекретарь США Энтони Блинкен обвинил участников радикального движения «Талибан» (находится под санкциями ООН за террористическую деятельность) в нарушении обязательств по гарантиям антитеррористической безопасности. Таким образом он отреагировал на информацию об укрывательстве в Кабуле одного из лидеров «Аль-Каиды» Аймана аз-Завахири.
Ранее в этот день президент Джо Байден заявил, что контртеррористическая операция по уничтожению одного из главарей «Аль-Каиды» Аймана аз-Завахири стала успехом во всех аспектах.
Он подчеркнул, что США никогда не позволят, чтобы Афганистан вновь превратился в пристанище для террористов.
В понедельник агентство Associated Press сообщило, что США ликвидировали в Кабуле одного из главарей террористической группировки «Аль-Каида» Аймана аз-Завахири.
При этом 15 июня секретарь Совета безопасности России Николай Патрушев заявил, что США создали террористические организации «Аль-Каида» и «Талибан» (находится под санкциями ООН за террористическую деятельность) и пользуются ими в своих целях.
До этого, 3 декабря, США в Сирии нанесли удар, нацеленный против высокопоставленного члена террористической группировки «Аль-Каида».