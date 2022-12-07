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Талибы провели первую смертную казнь после прихода к власти

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Фото: Global Look Press/Xinhua/Saifurahman Safi
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Участники движения «Талибан» (организация находится под санкциями ООН за террористическую деятельность) провели первую с момента прихода к власти в Афганистане казнь. Об этом 7 декабря объявил представитель движения Забиулла Муджахид, сообщает The Washington Post.

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Известно, что высшая мера наказания была приведена в исполнение в провинции Фарах в отношении мужчины, который обвиняется в убийстве. На казни присутствовали высокопоставленные члены движения, в том числе Муджахид, судья Верховного суда, а также исполняющие обязанности глав МВД и МИД страны Сираджуддин Хаккани и Амир Хан Мутаки.

Муджахид отметил, что решение о смертном приговоре было принято «очень осмотрительно» и согласовано с тремя судами, пишет «Газета.Ru».

Ранее, 8 ноября, руководитель Антитеррористического центра СНГ Евгений Сысоев отметил, что Запад продолжает создавать условия для укрепления радикального крыла «Талибана». Сысоев отметил, что возможности талибов удерживать ситуацию в стране под контролем ограничены, в том числе по причине углубления раскола между умеренной и радикальной группами в руководстве «Талибана».

2 ноября директор второго департамента Азии МИД РФ Замир Кабулов заявил, что США шантажируют руководство движения «Талибан» угрозой удара по ним с беспилотников, побуждая их к дистанцированию от России и Китая.

31 августа сообщалось, что спустя год после вывода американских войск из Афганистана почти половина американцев пришла к выводу, что отправка военных США в эту страну более 20 лет назад была ошибкой. Опрос тысячи граждан США показал, что почти 500 человек из них считают, что США «не закончили войну с честью».

До этого,15 августа, политолог Иван Мезюхо заявил «Известиям», что США не провели работу над ошибками после позорного бегства из Афганистана. Он подчеркнул, что американское наследие в Афганистане — жертвы среди мирного населения, нарушение прав женщин и тысячи голодных людей и бывших чиновников, которые лишились средств к существованию.

Ситуация в Афганистане обострилась в мае 2021 года после начала вывода американских военнослужащих, которые находились в стране с 2001 года. Талибы начали наступление на крупные города страны и 15 августа вошли в Кабул, объявив о завершении войны.

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