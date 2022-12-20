Реклама
Прямой эфир
Мир
Пентагон заявил о достаточном количестве стратегических бомбардировщиков в США
Спорт
Месси посвятил победу на ЧМ-2022 Диего Марадоне
Мир
Президент Хорватии призвал отправить Борреля в отставку
Мир
Суд в Гааге признал незаконными особые условия для украинских беженцев
Мир
Байден признал мертвой сделку с Ираном
Общество
Путин назвал сложной ситуацию в ЛНР
Мир
Франция передаст дополнительное оружие Киеву в начале 2023 года
Политика
Путин образовал группу органов власти по вопросам мобилизации
Мир
Скончалась старшая дочь художника Пабло Пикассо
Общество
В Московский регион придут морозы до минус 20 градусов
Мир
Слуцкий счел возможным развал НАТО изнутри
Армия
Российские войска уничтожили пункты временной дислокации двух мехбригад ВСУ
Сюжет:

В Афганистане талибы запретили женщинам учиться в университетах

0
Фото: Global Look Press/Antonio Balasco via www.imago-im
Читать iz.ru в yandexzen yandexnews
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Находящееся у власти в Афганистане движение «Талибан» (организация находится под санкциями ООН за террористическую деятельность) ввело запрет на обучение женщин в университетах. Об этом во вторник, 20 декабря, сообщает Associated Press (АР).

Если бы талибы: к чему пришел Афганистан за год при новой власти
ООН не удается собрать для жителей страны $4,4 млрд гуманитарной помощи

«Женщинам запрещено поступать в частные и государственные университеты в Афганистане с немедленным вступлением в силу и до дальнейшего уведомления», — приводит агентство слова представителя правительства талибов.

Отмечается, что решение было принято после заседания правительства.

Как передает АР, в письме официального представителя министерства высшего образования Зиауллаха Хашми оглашен призыв к частным и государственным университетам как можно скорее ввести этот запрет и проинформировать власти, как только он вступит в силу в том или ином учебном заведении.

Агентство напомнило, что изначально талибы обещали установить более умеренную форму правления, а также обеспечить соблюдение прав женщин и меньшинств. Однако впоследствии они запретили девочкам ходить в среднюю и старшую школу, ограничили женщинам доступ к большинству профессий и распорядились, чтобы в общественных местах они носили одежду, покрывающую их с головы до ног. Более того, женщинам запрещено ходить в парки и спортзалы.

Накануне участники движения «Талибан» публично высекли 22 человека в провинции Джаузджан на севере Афганистана. По данным портала, они подверглись публичным избиениям после вынесенного приговора по обвинению в краже и супружеской измене. Отмечается, что снимать происходящее было запрещено. Осужденные получили от 25 до 39 ударов плетями.

7 декабря газета сообщила, что талибы провели в Афганистане первую с момента их прихода к власти казнь. По данным издания, высшая мера наказания была приведена в исполнение в провинции Фарах в отношении мужчины, который обвинялся в убийстве.

Ситуация в Афганистане обострилась в мае прошлого года после начала вывода американских военнослужащих, которые находились в стране с 2001 года. Талибы начали наступление на крупные города страны и 15 августа вошли в Кабул, объявив о завершении войны.

Читайте также
Реклама
Прямой эфир
Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Меню
Реклама
Подписка на газету
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Сайт функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Партнерские проекты/материалы опубликованы на коммерческой основе.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2022