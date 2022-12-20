В Афганистане талибы запретили женщинам учиться в университетах

Находящееся у власти в Афганистане движение «Талибан» (организация находится под санкциями ООН за террористическую деятельность) ввело запрет на обучение женщин в университетах. Об этом во вторник, 20 декабря, сообщает Associated Press (АР).

«Женщинам запрещено поступать в частные и государственные университеты в Афганистане с немедленным вступлением в силу и до дальнейшего уведомления», — приводит агентство слова представителя правительства талибов.

Отмечается, что решение было принято после заседания правительства.

Как передает АР, в письме официального представителя министерства высшего образования Зиауллаха Хашми оглашен призыв к частным и государственным университетам как можно скорее ввести этот запрет и проинформировать власти, как только он вступит в силу в том или ином учебном заведении.

Агентство напомнило, что изначально талибы обещали установить более умеренную форму правления, а также обеспечить соблюдение прав женщин и меньшинств. Однако впоследствии они запретили девочкам ходить в среднюю и старшую школу, ограничили женщинам доступ к большинству профессий и распорядились, чтобы в общественных местах они носили одежду, покрывающую их с головы до ног. Более того, женщинам запрещено ходить в парки и спортзалы.

Накануне участники движения «Талибан» публично высекли 22 человека в провинции Джаузджан на севере Афганистана. По данным портала, они подверглись публичным избиениям после вынесенного приговора по обвинению в краже и супружеской измене. Отмечается, что снимать происходящее было запрещено. Осужденные получили от 25 до 39 ударов плетями.

7 декабря газета сообщила, что талибы провели в Афганистане первую с момента их прихода к власти казнь. По данным издания, высшая мера наказания была приведена в исполнение в провинции Фарах в отношении мужчины, который обвинялся в убийстве.

Ситуация в Афганистане обострилась в мае прошлого года после начала вывода американских военнослужащих, которые находились в стране с 2001 года. Талибы начали наступление на крупные города страны и 15 августа вошли в Кабул, объявив о завершении войны.