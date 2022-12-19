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Талибы публично высекли более 20 мужчин и женщин в Афганистане

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Фото: Global Look Press/Xinhua/Saifurahman Safi
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Участники движения «Талибан» (организация находится под санкциями ООН за террористическую деятельность) публично высекли 22 человека в провинции Джаузджан на севере Афганистана, сообщает 19 декабря портал Afghanpaper.com.

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По данным портала, они подверглись публичным избиениям после вынесенного приговора по обвинению в краже и супружеской измене. Отмечается, что снимать происходящее было запрещено.

По информации агентства Pajhwok, среди избитых были три женщины. Также другие СМИ отмечают, что их высекли плетьми. Осужденные получили от 25 до 39 ударов.

8 декабря газета «Хашт-э субх» сообщила, что талибы высекли 18 мужчин и девять женщин в афганской провинции Парван. Они были наказаны за воровство, добрачные отношения и побег из дома.

7 декабря газета сообщила, что талибы провели в Афганистане первую с момента их прихода к власти казнь. По данным издания, высшая мера наказания была приведена в исполнение в провинции Фарах в отношении мужчины, который обвиняется в убийстве.

Ситуация в Афганистане обострилась в мае прошлого года после начала вывода американских военнослужащих, которые находились в стране с 2001 года. Талибы начали наступление на крупные города страны и 15 августа вошли в Кабул, объявив о завершении войны.

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