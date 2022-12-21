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Военный эксперт оценил идею увеличения возраста призыва граждан до 21 года

Военный эксперт Бижев о предложении увеличить возраст призыва граждан: в 21 год — уже созревший человек, а не школьник
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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Александр Полегенько
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Экс-замглавкома ВВС по вопросам объединенной системы ПВО СНГ Айтеч Бижев 21 декабря оценил предложение главы Минобороны РФ Сергея Шойгу об увеличении возраста призыва граждан на военную службу с 18 до 21 года.

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«Это уже было в Советском Союзе. Призывали в 21 год и служили по три года. По моему мнению и по опыту прошлых лет, это будет очень хорошо сделано. Призывник в 21 год уже созревший человек, не школьник, не оторван от мамы. И один год службы — это, конечно, очень мало», — сказал Бижев в беседе с «Известиями».

Ранее в этот день Шойгу на расширенном заседании коллегии ведомства также предложил повысить до 30 лет предельный возраст граждан, которые могут быть призваны в войска. Он подчеркнул, что необходимо обеспечить возможность по желанию граждан поступать на военную службу по контракту с первого дня прихода на службу.

3 ноября депутат Госдумы от Крыма Михаил Шеремет отметил, что увеличение срока службы в армии в два раза повысит качество подготовки военнослужащих. Он не исключил, что соответствующая инициатива может быть вынесена на рассмотрение депутатов Госдумы.

Заместитель председателя комитета Госдумы по обороне Юрий Швыткин заявил, что актуальность вопроса о переходе на двухгодичный срок службы в российской армии возросла на фоне спецоперации по защите Донбасса. Он отметил, что это в том числе связано «с необходимостью и получить знания и навыки, и закрепить их соответствующим образом».

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков сказал, что увеличение срочной службы до двух лет в Кремле не обсуждается, это прерогатива Минобороны РФ.

С 2008 года срок прохождения срочной службы в России составляет один год. До этого он составлял два года в сухопутных войсках и три года — в Военно-морском флоте.

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