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Президент Хорватии призвал отправить Борреля в отставку

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Фото: Global Look Press/Nicolas Landemard
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Руководство Евросоюза является «самым бездарным в истории», а глава европейской дипломатии Жозеп Боррель должен быть отправлен в отставку. Такую позицию 20 декабря высказал президент Хорватии Зоран Миланович в ходе церемонии, посвященной годовщине основания Хорватского военного училища им. Туджмана в Загребе.

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«Это самое бездарное поколение европейских политиков в истории, это люди, которые абсолютно не отдают себе отчет в последствиях того, что они делают, и того, что было раньше», — подчеркнул он.

Миланович также рассказал о недавнем скандале, произошедшем в ходе диалога между Брюсселем и Загребом, в ходе которого Боррель направил главе МИД Хорватии Гордану Грличу Радману недостоверную информацию.

«Как центральная европейская власть обращается к своему полноправному члену в ответ на законный запрос воспринимать нас, как остальных? Говорится ложь, придумывается резолюция повышенной безопасности, решения европейских советов и ложь, ложь, ложь. Что мы должны теперь требовать? Отставки этого человека, это был его официальный ответ государству Хорватия. В этом письме видно, как к хорватской верхушке власти относится госслужащий Брюсселя. Они воспринимают нас как слепоглухонемых дураков», — пояснил он.

Хорватский президент также призвал провести расследование относительно коррупционного скандала, разразившегося вокруг бывшего заместителя главы Европарламента Евы Кайли. Отдельно он прокомментировал вступление Хорватии в Шенгенскую зону.

«[Присоединение Хорватии к Шенгену] это политика ЕС и Борреля, сейчас Хорватия вошла в Шенген, история свершилась, сейчас все воры могут попасть в Хорватию без надзора и погранконтроля», — резюмировал Миланович.

Ранее, 20 декабря, появилась информация о том, что экс-зампредседателя Европарламента (ЕП) Ева Кайли призналась, что обращалась к своему отцу с просьбой спрятать деньги, предположительно, полученные незаконным путем.

Ева Кайли 9 декабря была задержана в Бельгии по делу о коррупции, связанному с чемпионатом мира по футболу в Катаре. Кроме того, в связи с подозрениями в получении вознаграждений от Катара были помещены под стражу бывший депутат Европарламента Антонио Панцери и глава Международной конфедерации профсоюзов Лука Висентини.

12 декабря власти Греции заморозили активы Кайли в связи с подозрениями во взяточничестве. Также аресту подлежат активы родственников Кайли. На следующий день депутаты Европарламента абсолютным большинством голосов поддержали прекращение полномочий Кайли.

14 декабря сообщалось, что задержанную в рамках расследования коррупционного дела Кайли не смогли доставить в суд для избрания ей меры пресечения из-за забастовки охранников тюрьмы. Рассмотрение ее дела перенесли на 22 декабря.

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