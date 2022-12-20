Реклама
Прямой эфир
Армия
Российские военные сбили три украинских самолета и два вертолета в ДНР за сутки
Политика
В МИД РФ назвали неадекватной позицию ООН по делу о расстреле российских военнопленных
Мир
Президент Хорватии посоветовал премьеру поехать воевать на Украину
Наука
Запуск «Прогресса» будет перенесен в случае отправки «Союза» на МКС в феврале
Мир
Цену на российский газ для Белоруссии впервые зафиксируют на три года
Мир
Четверых застрявших в горах Турции российских туристов спасли
Экономика
В ГД заявили о нарушении рыночных принципов после введения потолка цен на газ
Мир
Bloomberg предупредил о возможном усилении энергокризиса из-за потолка цен на газ
Мир
В магазинах Венгрии ввели ограничения на продажу продуктов
Мир
Лавров призвал усилить поддержку россиян за рубежом из-за беспрецедентной русофобии
Общество
Международный комитет Красного Креста осудил обстрел своего офиса в Донецке
Мир
США заложили в бюджет более $17 млрд на ядерный арсенал

Заподозренная во взяточничестве экс-зампред ЕП просила отца спрятать деньги

Le Soir: экс-зампред Европарламента Кайли призналась, что просила отца спрятать деньги
0
Фото: TASS/Zuma
Читать iz.ru в yandexzen yandexnews
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Экс-зампредседателя Европарламента (ЕП) Ева Кайли призналась, что обращалась к своему отцу с просьбой спрятать деньги, предположительно, полученные незаконным путем. Об этом сообщает 20 декабря газета Le Soir со ссылкой на судебные документы.

Отпусти, но не забудь: как скандал с Катаром повлияет на поставки газа в ЕС
И может ли потолок цен на энергоресурсы усугубить ситуацию в Европе

Журналисты издания уточняют, что отца Кайли задержали в Брюсселе в отеле Sofitel на следующий день после начала антикоррупционной операции.

В момент задержания у него нашли чемодан с наличными деньгами.

Еву Кайли 9 декабря задержали в Бельгии по делу о коррупции, связанному с чемпионатом мира по футболу в Катаре. Кроме того, в связи с подозрениями в получении вознаграждений от Катара были помещены под стражу бывший депутат Европарламента Антонио Панцери и глава Международной конфедерации профсоюзов Лука Висентини.

12 декабря власти Греции заморозили активы Кайли в связи с подозрениями во взяточничестве. Также аресту подлежат активы родственников Кайли. На следующий день депутаты Европарламента абсолютным большинством голосов поддержали прекращение полномочий Кайли.

22 декабря суд рассмотрит дело Кайли.

В свою очередь Катар отвергает все выдвинутые против него обвинения.

Читайте также
Реклама
Прямой эфир
Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Меню
Реклама
Подписка на газету
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Сайт функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Партнерские проекты/материалы опубликованы на коммерческой основе.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2022