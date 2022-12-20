Заподозренная во взяточничестве экс-зампред ЕП просила отца спрятать деньги
Экс-зампредседателя Европарламента (ЕП) Ева Кайли призналась, что обращалась к своему отцу с просьбой спрятать деньги, предположительно, полученные незаконным путем. Об этом сообщает 20 декабря газета Le Soir со ссылкой на судебные документы.
Журналисты издания уточняют, что отца Кайли задержали в Брюсселе в отеле Sofitel на следующий день после начала антикоррупционной операции.
В момент задержания у него нашли чемодан с наличными деньгами.
Еву Кайли 9 декабря задержали в Бельгии по делу о коррупции, связанному с чемпионатом мира по футболу в Катаре. Кроме того, в связи с подозрениями в получении вознаграждений от Катара были помещены под стражу бывший депутат Европарламента Антонио Панцери и глава Международной конфедерации профсоюзов Лука Висентини.
12 декабря власти Греции заморозили активы Кайли в связи с подозрениями во взяточничестве. Также аресту подлежат активы родственников Кайли. На следующий день депутаты Европарламента абсолютным большинством голосов поддержали прекращение полномочий Кайли.
22 декабря суд рассмотрит дело Кайли.
В свою очередь Катар отвергает все выдвинутые против него обвинения.