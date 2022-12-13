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Европарламент проголосовал за прекращение полномочий своего вице-президента

Депутаты Европарламента поддержали прекращение полномочий вице-президента Кайли, подозреваемой в коррупции
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Фото: Global Look Press/Keystone Press Agency/EUC
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Депутаты Европейского парламента (ЕП) абсолютным большинством голосов поддержали прекращение полномочий вице-президента ЕП Евы Кайли. Это следует из итогов голосования, трансляция которого 13 декабря велась на сайте Европарламента.

Дохи номер: как поддержка Катара обернулась скандалом для Европарламента
И почему эта история несильно скажется на имидже страны — хозяйки чемпионата мира по футболу

Голосование состоялось на пленарной сессии во Франции после ареста Кайли в рамках расследования дела о коррупции, связанного с чемпионатом мира по футболу в Катаре. За прекращение полномочий вице-президента проголосовали 625 депутатов. Только один высказался против, двое воздержались.

В этот же день адвокат Кайли Михалис Димитракопулос опроверг все обвинения в ее адрес, заявив что она не имеет никакого отношения к деньгам из Катара и той незаконной деятельности, в которой ее подозревают.

Накануне агентство France Presse со ссылкой на судебный источник сообщило, что власти Греции заморозили активы Кайли и членов ее семьи.

Отстраненная от должности заместителя главы ЕК Ева Кайли и еще трое лиц были арестованы 11 декабря в Бельгии. За несколько дней до этого в ее доме в Брюсселе прошли обыски, в ходе которых полиция обнаружила «пакеты с купюрами». Глава Европарламента Роберта Метсола решила незамедлительно приостановить все полномочия Кайли.

На своем посту Кайли отвечала за связи с Ближним Востоком, а также была членом экономического комитета по расследованию коррупции в ЕС. Обозреватели европейских СМИ делают вывод, что она и другие члены Европарламента помогли Катару улучшить свой имидж в глазах западных чиновников и получить статус хозяйки чемпионата мира по футболу.

Если выдвигаемые против представителей Европарламента обвинения в коррупции будут доказаны в ходе следствия, это станет самым крупным коррупционным скандалом в Европейском парламенте за последние годы.

Чемпионат мира по футболу проходит в Катаре с 20 ноября по 18 декабря. Церемония открытия состоялась 20 ноября на стадионе «Эль-Байт» в городе Эль-Хаур.

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