Дилер спрогнозировал рост стоимости автомобилей в начале следующего года

В общей сложности в I квартале 2023 года стоимость новых автомобилей может вырасти до 10%, сообщили «Известиям» 19 декабря в пресс-службе ГК «Автодом».

Как уточнили в компании, в 2023 году российский авторынок не превысит 800 тыс. единиц, возможно повышение стоимости автомобилей на 7%.

В пресс-службе холдинга добавили, в России в настоящее время сохраняется невысокий потребительский спрос. При этом стабилизировавшиеся во второй половине 2022 года цены на новые автомобили не снижаются, поскольку дефицит машин в стране оценивается примерно в 1 млн единиц, добавили эксперты.

«Новые логистические цепочки, которые удалось выстроить дилерам с помощью параллельного импорта, не способствуют снижению стоимости авто. Текущая стоимость автомобилей увеличилась в среднем на 30%», — уточнили в холдинге.

Ранее в этот день глава Федеральной таможенной службы РФ Владимир Булавин сообщил, что объем параллельного импорта в Россию составил более $20 млрд. Большая часть ввезенных товаров — автомобили, станки, оборудование.

До этого, 16 декабря, сообщалось, что ввоз автомобилей в РФ через таможню Владивостока в 2022 году вырос на 66% по итогам 11 месяцев текущего года.