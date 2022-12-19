Объем параллельного импорта в Россию превысил $20 млрд

Объем параллельного импорта в Россию составил более $20 млрд. Большая часть ввезенных товаров — автомобили, станки, оборудование. Параллельный импорт призван поддержать российский бизнес, передает телеканал «Известия». Альтернативные поставки товаров помогли стабилизации цен в стране в ситуации ухода официальных дилеров иностранных производителей.

Телеканал «Известия» доступен в пакетах кабельных операторов, в Москве он находится на 26-й кнопке. Также прямой эфир канала транслируется на сайте iz.ru.