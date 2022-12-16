Ввоз машин в РФ через таможню Владивостока вырос на 66%

Ввоз автомобилей в РФ через таможню Владивостока в 2022 году вырос на 66% по итогам 11 месяцев текущего года. Участники авторынка считают, что основной причиной взлета стало укрепление курса рубля к другим валютам, сообщило ТАСС 16 декабря.

«За 11 месяцев 2022 года Владивостокская таможня оформила более 170 тыс. автомобилей для личного пользования. По сравнению с аналогичным периодом 2021 года увеличение произошло на 66%», — сообщили агентству в пресс-службе таможни Владивостока.

В ведомстве также добавили, что наибольшее число ввезенных в Россию автомобилей, более 28 тыс. машин, пришлось на ноябрь текущего года. По сравнению с последним осенним месяцем 2021 года количество оформленных машин увеличилось более чем в два раза.

Специалисты авторынка связывают это с укреплением курса рубля к доллару и другим мировым валютам. Курс укрепился до уровня около 60 рублей за доллар в июне текущего года, а на 16 декабря 2022 года Банк России установил официальный курс доллара на уровне 64,3015 рубля. Официальный курс евро повышен до 68,447 рубля.

Специалисты также отметили, что через Владивосток ввозят не только японские автомобили, но и машины, произведенные в Южной Корее.

1 сентября агентство «Прайм» сообщило, что таможенники Владивостока с начала 2022 года оформили ввоз через столицу Приморья свыше 100 тыс. иномарок для личного пользования, что на 43% выше показателей 2021 года. В августе 2022 года таможенные инспекторы оформили 21,5 тыс. автомобилей, которые ввезли физические лица в Россию из Японии. Рост к аналогичному периоду 2021 года составил 33%.