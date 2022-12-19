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Путин рекомендовал выдавать земельные участки в Подмосковье и Крыму за заслуги в СВО

Путин рекомендовал властям Подмосковья, Крыма и Севастополя бесплатно выдавать земельные участки отличившимся участникам СВО
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Фото: ТАСС/Пресс-служба Минобороны РФ
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Президент России Владимир Путин рекомендовал властям Подмосковья, Крыма и Севастополя бесплатно выдавать земельные участки военным, отличившимся в ходе спецоперации на Украине. Об этом говорится в распоряжении о дополнительных мерах социальной поддержки для военнослужащих, опубликованном 19 декабря.

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Согласно документу, российскому правительству рекомендовано предоставлять участки военным в безвозмездное пользование. Кроме того, льготы также предлагается ввести для ветеранов боевых действий и для членов семей военнослужащих, погибших в ходе спецоперации.

Распоряжение вступает в силу со дня его подписания.

10 декабря премьер-министр РФ Михаил Мишустин утвердил постановление о единовременной денежной выплате в размере 195 тыс. рублей военнослужащим, подписавшим контракт в период специальной военной операции на Украине.

3 ноября Владимир Путин подписал указ о единовременной выплате в размере 195 тыс. рублей мобилизованным и военнослужащим гражданам, заключившим контракт на прохождение военной службы в Вооруженных силах РФ с момента объявления частичной мобилизации.

После этого, 7 ноября, Путин заявил, что намерен лично обсудить с гражданами страны, как обстоит ситуация с выплатами мобилизованным. Глава государства призвал власти проявлять внимание ко всем мобилизованным, где бы они ни находились.

21 сентября в РФ была объявлена частичная мобилизация. 31 октября Путин заявил о ее завершении.

Россия 24 февраля начала проведение специальной операции по защите Донбасса. Решение было принято на фоне обострения ситуации в регионе в результате обстрелов со стороны украинских военных.

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