Посол в Сербии заверил в неизменности позиции РФ по Косово в контексте противостояния НАТО

Позиция Москвы по Косово остается прежней, несмотря на ожидания Запада, что Россия останется в стороне от сербского кризиса из-за Украины и противостояния НАТО. Об этом 15 декабря посол РФ в Сербии Александр Боцан-Харченко рассказал корреспонденту «Известий» Виталию Чащухину.

«При всей глобальности задачи, которая стоят перед Россией в контексте Украины, в контексте глобального противостояния НАТО, — мы не остаемся в стороне, когда вопросы касаются ключевых международных проблем и региональных кризисов, включая Косово», — сказал он.

Боцан-Харченко уверен, что западные страны сильно переоценивают собственные усилия во всем, как и переоценивают эффект от тех же санкций — ожидаемого ущерба нет, российская экономика держит удар.

Дипломат напомнил, что когда-то Запад также взялся за урегулирование кризисов на Балканском полуострове, но не один из них до конца не разрешен. Говоря о Косово, где ситуация подошла уже ко грани нового конфликта, Боцан-Харченко указал, что результаты усилий Запада ярко и убедительно показывают: не решено ничего.

Посол подчеркнул, что никакие меры по принуждению сербов к желаемому на Западе результату — полному их подчинению — не привели.

«Несмотря на прогнозы, что Белград всё-равно признает Косово и народ этой проблемой уже не интересуется — всё это совершенно не так. Признания нет. [Президент Сербии Александр] Вучич и большинство населения Белграда не допускает мысли о том, что Сербия откажется от своей принципиальной позиции. Косово остается частью Сербии для Белграда и никакого движения в сторону от этого подхода нет», — подчеркнул посол.

С 21 ноября началось взимание штрафов за сербские номера, а в начале месяца лидер сербов в Косово и Метохии, председатель партии «Сербский список» Горан Ракич объявил о выходе сербов из всех институтов власти частично признанной республики.

8 декабря около 350 сотрудников полиции непризнанного Косово вошли в город Косовска-Митровица. По брюссельским соглашениям косовская полиция не имеет права заходить в сербские районы без согласия местных властей.

10 декабря был арестован косовский полицейский Деян Пантич — этнический серб, который вместе с несколькими коллегами отказался продолжать службу в полиции Косово. После этого на севере Косово и Метохии недовольные арестом Пантича сербы начали сооружать баррикады. В регионе также были зафиксированы три перестрелки.

11 декабря президент Сербии Александр Вучич созвал совещание Совета национальной безопасности в связи с действиями премьер-министра Косово. Вучич заявил, что Сербия направит запрос на размещение государственных силовых структур в Косово по п. 4 резолюции 1244 Совета Безопасности ООН.

В 2008 году косово-албанские структуры в Приштине провозгласили независимость от Сербии. Согласно сербской конституции, территория непризнанного государства является автономным краем Косово и Метохия в составе страны. Республику Косово не признают десятки стран, в том числе Россия.