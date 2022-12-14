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Балканист объяснил захват власти албанцами в муниципалитете Косово

Балканист Бондаренко объяснил захват власти албанцами в муниципалитете Косово
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Фото: REUTERS/Ognen Teofilovski
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Балканист Олег Бондаренко 14 декабря объяснил «Известиям», почему косовские албанцы провели захват власти в муниципалитете Северная-Митровица в северной части Косово и Метохии.

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«Сербские депутаты в знак протеста против ситуации с запретом на использование сербских автомобильных номеров покинули все органы власти. И не только депутаты, вообще все сербы вышли из косовских органов власти. А сейчас мы увидели, что те места, которые покинули сербские депутаты, косовары решили занять», — сказал эксперт.

Ранее в этот день глава канцелярии по Косово и Метохии при кабмине Сербии Петар Петкович сообщил, что «албанцы правовым насилием и односторонними действиями заняли депутатские места, принадлежащие сербам в сербском муниципалитете Косовска-Митровица, хотя за них никто не голосовал и у них нет никакой поддержки сербского народа».

Также СМИ сообщали, что косовские албанцы вошли в здание муниципалитета, под охраной косовской полиции провели заседание совета муниципалитета, на котором назначили депутатов из числа албанцев. Назначенные депутаты принесли «присягу», после чего «избрали» главу муниципалитета. Им стал албанец Неджат Углянин.

Очередное обострение конфликта между Сербией и Косово началось летом 2022 года после того, как косово-албанские власти потребовали у проживающих в северной части Косово и Метохии сербов перерегистрировать сербские автомобильные номера и личные документы.

Новые меры вступили в силу с 1 ноября, а с конца месяца начали взимать штрафы с тех, кто продолжает ездить с сербскими номерами. Власти Сербии отмечали в свою очередь, что этими действиями Приштина пытается изгнать этнических сербов из Косово и Метохии.

Также глава минобороны Сербии Милош Вучевич заявил, что армия страны приведена в повышенную боевую готовность из-за ситуации в самопровозглашенной республике.

Спустя несколько недель, 8 декабря, около 350 сотрудников полиции непризнанного Косово вошли в город Косовска-Митровица. По брюссельским соглашениям косовская полиция не имеет права заходить в сербские районы без согласия местных властей.

10 декабря был арестован косовский полицейский Деян Пантич — этнический серб, который вместе с несколькими коллегами отказался продолжать службу в полиции Косово. После этого на севере Косово и Метохии недовольные арестом Пантича сербы начали сооружать баррикады. В регионе также были зафиксированы три перестрелки.

11 декабря Вучич созвал совещание Совета национальной безопасности в связи с действиями премьер-министра Косово. Вучич заявил, что Сербия направит запрос на размещение государственных силовых структур в Косово по п. 4 резолюции 1244 Совета Безопасности ООН.

В 2008 году косово-албанские структуры в Приштине провозгласили независимость от Сербии. Согласно сербской Конституции, территория непризнанного государства является автономным краем Косово и Метохия в составе страны. Республику Косово не признают десятки стран, в том числе Россия.

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