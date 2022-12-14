В Сербии заявили о захвате албанцами власти в одном из муниципалитетов Косово

Косовские албанцы «путем юридического насилия» заняли депутатские места в совете муниципалитета Косовска-Митровица в северной части Косово и Метохии. Об этом 14 декабря заявил глава канцелярии по Косово и Метохии при кабмине Сербии Петар Петкович.

«Сегодня албанцы путем юридического насилия и односторонних действий заняли депутатские места, принадлежащие сербам в сербском муниципалитете Косовска-Митровица, хотя за них никто не голосовал и у них нет поддержки сербского народа», — заявил Петкович, слова которого опубликованы на сайте канцелярии.

Он отметил, что таким образом премьер-министр самопровозглашенной Республики Косово Альбина Курти пытается создать чисто моноэтнический албанский муниципалитет на севере Косово и Метохии.

«Теперь ясно, что отказ Приштины от проведения выборов на севере Республики Косово 18 декабря — это не уступка Приштины «и не попытка разрядить напряженность», а скорее коварный план и фарс Курти, который заранее продумал, как легальным насилием и без выборов захватить сербские муниципалитеты и отправить на север своих полицаев», — подчеркнул Петкович.

По его словам, подобные действия указывают на то, что главная цель Приштины и Курти состоит в том, чтобы на «севере не осталось ни одного серба».

8 декабря около 350 сотрудников полиции непризнанного Косово вошли в город Косовска-Митровица. По брюссельским соглашениям косовская полиция не имеет права заходить в сербские районы без согласия местных властей.

10 декабря был арестован косовский полицейский Деян Пантич — этнический серб, который вместе с несколькими коллегами отказался продолжать службу в полиции Косово. После этого на севере Косово и Метохии недовольные арестом Пантича сербы начали сооружать баррикады. В регионе также были зафиксированы три перестрелки.

11 декабря президент Сербии Александр Вучич созвал совещание Совета национальной безопасности в связи с действиями премьер-министра Косово. Вучич заявил, что Сербия направит запрос на размещение государственных силовых структур в Косово по п. 4 резолюции 1244 Совета Безопасности ООН.

Глава министерства иностранных дел Германии Анналена Бербок назвала неприемлемой возможность отправки спецназа Сербии на территорию Косово.

В 2008 году косово-албанские структуры в Приштине провозгласили независимость от Сербии. Согласно сербской конституции, территория непризнанного государства является автономным краем Косово и Метохия в составе страны. Республику Косово не признают десятки стран, в том числе Россия.