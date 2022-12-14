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Балканист оценил шансы Косово стать членом Евросоюза

Балканист Бондаренко: у Косово нет шансов стать членом Евросоюза
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Фото: REUTERS/OGNEN TEOFILOVSKI
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У самопровозглашенной республики Косово нет шансов стать членом Евросоюза. Об этом 14 декабря «Известиям» сообщил балканист Олег Бондаренко.

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Ранее в этот день лидеры Косово подписали заявку на вступление в Евросоюз.

«Никаких шансов у них нет. Пять стран — членов Евросоюза не признают независимость Косово — это Испания, Румыния, Словакия, Греция и Кипр. Это чисто политический жест со стороны Косово, который ни к чему не ведет», — сказал Бондаренко.

Как заявлял 10 декабря президент Сербии Александр Вучич, ожидаемая 15 декабря подача Приштиной заявки на вступление в ЕС станет прямым нарушением и «крахом Вашингтонских соглашений». Вучич добавил, что направит письма Испании, Греции, Словакии, Кипру и Румынии, не признающим независимость Косово, чтобы указать им на то, что подавать заявку на членство в Евросоюзе могут только признанные европейские страны.

Вашингтонское соглашение было заключено 4 сентября 2020 года между Вучичем и премьер-министром Косово Адуллой Хоти при посредничестве президента США Дональда Трампа. Оно включало в себя мораторий на продвижение Приштиной своей кандидатуры в международные организации и приостановку Белградом работы по отзыву признания другими странами косовской независимости. В августе 2021 года парламент Косово не поддержал резолюцию, обязывающую соблюдать соглашение.

12 декабря, проанализировав ситуацию, которая сложилась между Сербией и Косово, доцент Финансового университета при правительстве РФ Геворг Мирзаян рассказал о нескольких вариантах решения конфликта. Согласно одному из них, Сербия должна будет пойти на поклон к Евросоюзу и убедить его в том, что сделает всё, что от нее потребуют, чтобы вернуться к прежнему статус-кво.

Очередное обострение конфликта между Сербией и Косово началось летом 2022 года после того, как косово-албанские власти потребовали у проживающих в северной части Косово и Метохии сербов перерегистрировать сербские автомобильные номера и личные документы.

Новые меры вступили в силу с 1 ноября, а с конца месяца начали взимать штрафы с тех, кто продолжает ездить с сербскими номерами. Власти Сербии отмечали в свою очередь, что этими действиями Приштина пытается изгнать этнических сербов из Косово и Метохии.

Также глава минобороны Сербии Милош Вучевич заявил, что армия страны приведена в повышенную боевую готовность из-за ситуации в самопровозглашенной республике.

Спустя несколько недель, 8 декабря, около 350 сотрудников полиции непризнанного Косово вошли в город Косовска-Митровица. По брюссельским соглашениям косовская полиция не имеет права заходить в сербские районы без согласия местных властей.

10 декабря был арестован косовский полицейский Деян Пантич — этнический серб, который вместе с несколькими коллегами отказался продолжать службу в полиции Косово. После этого на севере Косово и Метохии недовольные арестом Пантича сербы начали сооружать баррикады. В регионе также были зафиксированы три перестрелки.

11 декабря Вучич созвал совещание Совета национальной безопасности в связи с действиями премьер-министра Косово. Вучич заявил, что Сербия направит запрос на размещение государственных силовых структур в Косово по п. 4 резолюции 1244 Совета Безопасности ООН.

В 2008 году косово-албанские структуры в Приштине провозгласили независимость от Сербии. Согласно сербской конституции, территория непризнанного государства является автономным краем Косово и Метохия в составе страны. Республику Косово не признают десятки стран, в том числе Россия.

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