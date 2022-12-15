Страта с тратами: на чем экономил бизнес в 2022 году

Согласно исследованию сервиса «Работа.ру» и маркетинговой платформы Roistat, 38% российских компаний увеличили в этом году затраты на зарплатный фонд, но в то же время четверть предпринимателей сократили расходы на маркетинг. На чем экономил бизнес в 2022-м и как пережил очередной сложный год — в материале «Известий».

Во что вкладывались предприниматели

Как показало исследование «Работа.ру» и Roistat, 38% российских компаний увеличили затраты на зарплатный фонд, еще 21% потратились больше обычного на логистику. 16% отметили рост расходов на аренду оборудования и помещений, 15% — на наем и адаптацию сотрудников, 11% решили чуть больше вложиться в маркетинг.

Всего 17% представителей отметили, что их траты не стали больше. Среди остальных вариантов ответов многие отметили рост расходов на обучение сотрудников. Опрос проводился среди представителей компаний, руководителей, HR-директоров, рекрутеров во всех федеральных округах РФ в ноябре 2022 года. В нем приняли участие более 1000 респондентов.

Страта с тратами Фото: ИЗВЕСТИЯ/Дмитрий Коротаев

Именно кадры стали той сферой, в которой российские компании решили не экономить. Однако статистика не показывает явного роста среднемесячной заработной платы , говорит руководитель экспертного центра «Деловой России» по трудовым отношениям и охране труда, партнер SRG Виталий Федин.

— Рост затрат компаний на персонал, на фонд оплаты труда связан с изменениями в их хозяйственной деятельности, вызванной различными причинами : разрывом цепочек с традиционными европейскими партнерами, сменой поставщиков, изменением технологии, замещением мобилизованных работников, — сказал Федин «Известиям».

По его словам, всё это приводит к тому, что российские компании вынуждены вкладывать ресурсы в подбор и адаптацию персонала, его развитие, обновление и расширение штата. В этих условиях, полагает эксперт, можно увидеть рост общего фонда оплаты труда и одновременно некоторое снижение производительности труда.

Почему растут затраты на зарплату

Рост зарплат многие эксперты связывают с кадровым голодом , который испытывают компании в различных сферах. Руководитель маркетингового агентства ST agency Евгения Соколовская считает, что особенно он заметен среди специалистов с опытом работы от трех до 10 лет.

— Агентства и бизнес набирают сотрудников с определенной отраслевой принадлежностью, чтобы они понимали контекст реализуемых задач, а в условиях экономического кризиса компании хотят удержать ценный персонал, поэтому зарплаты индексируются. Это дешевле и проще, чем привлечение новых сотрудников, — пояснила она.

Страта с тратами Фото: ТАСС/Артем Геодакян

Собственник и руководитель частного агентства занятости ООО «Приоритет ПРОФ» Наталья Жукова замечает, что за квалифицированные кадры в сложных условиях приходится бороться.

— На заводах, к примеру, кадровый голод становится с каждым годом всё сильнее, — сказала она «Известиям». — Большой дефицит станочников: токарей, фрезеровщиков, операторов ЧПУ. Молодых специалистов мало, а старая гвардия, к сожалению, потихоньку уходит на пенсию. Дефицит кадров обуславливает рост зарплат. Это особенно стало заметно в середине 2022 года. Резко выросли ожидания кандидатов по оплате труда.

Основатель Xsales lab Александр Старжинский считает, что рост затрат на зарплату обусловлен, во-первых, необходимостью замены части сотрудников — в этом случае часто растет фонд оплаты труда по одной и той же позиции. Во-вторых, усложняются логистические цепочки, в результате чего появляется необходимость в новых специалистах. При этом, отметил он, критичного кадрового голода в России нет.

Генеральный директор КРОС Екатерина Мовсесян полагает, что в IT рост зарплат обусловлен как раз кадровым голодом. Кроме того, на фоне кризиса во многих компаниях было произведено перераспределение обязанностей, возросла нагрузка на ключевых сотрудников, но вместе с этим произошло и повышение их оплаты труда.

— Также в этом году некоторые компании выделили дополнительные средства на поддержку сотрудников, — рассказала эксперт. — Например, были наняты временные специалисты, психологи и юристы, которые проводили консультации для персонала, что увеличило затраты на ФОТ, но не повлияло на рост непосредственно зарплат.

Страта с тратами Фото: ИЗВЕСТИЯ/Павел Бедняков

Впрочем, представители бизнеса замечают: кадровый голод на рынке труда возник не вчера, недостаток высококлассных специалистов существовал и два года, и пять лет назад.

— Поэтому я не могу сказать, что ситуация сильно изменилась в связи с СВО на Украине, — подчеркнул генеральный директор ПАО «Европейская Электротехника» Илья Каленков. — Зарплатный фонд растет, поскольку кадры — самый главный ресурс. Экономить на персонале у нас нет ни желания, ни возможности.

На что сократились расходы

Треть участников исследования «Работы.ру» и Roistat (32%) указали, что их компания в этом году вообще не уменьшала расходы . Однако еще четверть респондентов отметили сокращение затрат на себестоимость товаров и услуг (25%), а 24% — на маркетинговое продвижение.

Расходы на кадры повысили не все: 23% компаний заявили о сокращении затрат на наем и адаптацию сотрудников, а вот на зарплатном фонде решили сэкономить только 9% из опрошенных.

Еще 22% опрошенных заявили об уменьшении затрат на аренду оборудования или помещений, 19% — на логистику.

Страта с тратами Фото: ИЗВЕСТИЯ/Кристина Кормилицына

Отдельно опрошены компании, которые уменьшили расходы на маркетинг. Из них 60% сообщили, что урезали рекламный бюджет, 55% отказались от части рекламных направлений, например, от SMM или PR. 19% представителей бизнеса отметили, что в их компании сократили бюджет на подрядчиков. Еще 50% компаний в этом году полностью отказались от участия в выставках и конференциях, 40% — от таргетированной рекламы, 37% — от работы со СМИ.

Екатерина Мовсесян из КРОС говорит, что рекламные бюджеты традиционно идут «под нож» в любой кризисной ситуации.

— Но не целиком, а по уровням воронки продаж: в первую очередь урезаются рекламные кампании, которые работают на охват и знание продукта , — сказала она. — То есть фокус смещается с задачи по привлечению новой аудитории на удержание уже существующего клиента.

По ее словам, в кризис сокращаются расходы и на масштабные маркетинговые исследования, но это, как правило, временная мера, до прохождения пика кризиса.

Александр Старжинский замечает, что решение урезать рекламные расходы лежит на поверхности — на маркетинге экономит почти четверть компаний. Но делать это, считает он, нежелательно, так как взаимосвязь между маркетинговыми затратами и выручкой компании очень сильна.

На чем можно экономить бизнесу

Когда компания выбирает, на чем сэкономить в сложный период, она всегда идет на определенную жертву, потому что в нормальной ситуации у предприятия нет «лишних» расходов, считает Екатерина Мовсесян.

— Поэтому, выстраивая приоритеты, компания ориентируется на то, какие процессы будет легче восстановить, когда ситуация нормализуется. Например, персонал стараются сокращать в последнюю очередь, потому что формирование новой команды займет большое количество времени и финансовых ресурсов. Люди — главный актив, от которого зависит выход из кризиса и дальнейшее развитие. Нарастить заново маркетинговые активности в этом смысле проще, поэтому так часто корректируются именно они, — поделилась собеседница.

Страта с тратами Фото: ТАСС/Владимир Смирнов

Исполнительный директор департамента маркетинга и рекламы ООО «Меркатор Холдинг» Татьяна Богатель замечает, что достаточно сложно оценивать сокращение каких-то статей расходов бизнеса ради экономии — во многом это зависит от сферы, в которой работает предприниматель. В той же рекламе алгоритмы SMM перестали работать в том виде, в котором они работали до этого, но говорить об экономии не приходится: реклама стала дороже по сравнению с прошлым годом. Соколовская замечает, что из-за повышения спроса на ряде площадок были примеры, когда бюджет на рекламную кампанию в одних и тех же условиях вырос в пять раз всего за один день.

— Из-за санкций изменились и логистические потоки, — продолжает эксперт. — Усложнившаяся логистика скорее тоже стала дороже.

По ее словам, в принципе изменилась вся ситуация в бизнесе: логистика, рынок труда, рынки сбыта и т.д.

— Пока это происходит в ситуационном режиме. Многие бизнесмены вынуждены действовать интуитивно, — говорит Татьяна Богатель. — Картина мира постоянно меняется, и ты вынужден моментально реагировать. Как следствие, бизнес оперативно закрывает те потребности, которые надо закрыть прямо сейчас: сегодня они вытащили деньги из рекламного бюджета и направили в логистику, завтра процесс логистики становится более предсказуемым, и они какую-то часть средств возвращают в рекламу — потому что продавать без рекламы невозможно.

Александр Старжинский замечает, что прежде чем ужимать затраты, нужно задуматься об эффективности этих действий.

— Есть прекрасные примеры в банковском секторе, когда мы сократили фонд отдела продаж, получив при этом результат на 200%, — сказал он. — Но для подобных показателей нужно четко отслеживать все метрики по эффективности рекламных кампаний, сотрудников. Важно оценивать, насколько эффективно мы используем наши ресурсы.

Страта с тратами Фото: РИА Новости/Александр Кряжев

Екатерина Мовсесян замечает, что любой кризис сложен для бизнеса неопределенностью относительно будущего.

— Поэтому компании обычно прописывают для себя несколько сценариев возможного развития событий и исходя из этого выстраивают свои приоритеты по затратам, — говорит она. — Обычно сокращают расходы на то, что может подождать. Это крупные корпоративные мероприятия, несрочный ремонт, плановое обновление техники. Различные корпоративные проекты претерпевают оптимизацию. Например, корпоративное обучение проходит силами внутренних экспертов вместо привлечения внешних, а праздники организуются прямо в офисе.

Как российский бизнес пережил 2022 год

— На самом деле это как минимум пятый кризис, который я переживаю как действующий предприниматель и генеральный директор компании, — говорит Илья Каленков. — Понятно, что кризис кризису рознь. Компании входят в него в разном состоянии. Каждый раз ты просто думаешь: предыдущий же как-то преодолели, преодолеем и этот.

По словам Каленкова, для «Европейской Электротехники» 2022 год вообще стал самым успешным с точки выручки, прибыли. Благодаря чему удалось ввести дополнительную систему премирования сотрудников, реализовать программу переоснащения, инвестировать в развитие.

— Не стоит думать, что всё изменилось только к худшему, — подтверждает Татьяна Богатель. — Если вы посмотрите на динамику развития и открытия новых производств, то в одной лишь Москве появилось более 200 новых предприятий по пошиву одежды, например. Это вызвало большой спрос на специалистов в этой области, и рынок труда в Москве оказался не готов к взрывному росту этих производств: работа швей стала стоить дороже. Это частный пример, но, полагаю, подобное наблюдается во многих областях.

Страта с тратами Фото: ТАСС/Егор Алеев

По ее словам, предприятия начали развиваться, а многие инвестиции, которые ранее шли за рубеж, остались в России.

— Компаниям нужно время, чтобы адаптироваться, ознакомиться с новыми реалиями, перестроить маркетинговые стратегии, — говорит Евгения Соколовская. — Появился тренд на создание продуктов, имеющих сиюминутный спрос на период кризисного времени. Для этого разрабатывается бизнес-план, рассчитывается рентабельность, прибыльность. Экономика стала более гибкой, появилось больше навыков для адаптации к нестандартным условиям.

Екатерина Мовсесян отмечает, что российский бизнес в этом году живет по схеме «вызов — реакция», постоянно подстраиваясь под новые условия.

— Это и жизнь с другой стоимостью, и доступностью логистики в импорте и экспорте, и проблемы с платежами в СНГ и дальнем зарубежье, и необходимость менять поставщиков и номенклатуру всех закупок комплектующих и компонентов из-за границы, — перечислила она. — Но опыт предыдущих кризисов действительно помогает: мы успели научиться проявлять гибкость, быстро принимать решения и просчитывать риски. Поэтому к концу года мы видим, что адаптация в целом произошла: компании усилили направления, требующие особого фокуса, сократили необязательные расходы.

По ее мнению, отразилось это и на том, что стало меньше долгосрочных проектов и больше — коротких, выросла доля антикризисных задач. Сейчас, говорит Мовсесян, на рынке почти у всех есть адаптированная карта рисков и прописаны различные сценарии.

В Минэкономразвития заявили «Известиям», что находятся в постоянном контакте с предпринимательскими сообществами для получения оперативной и актуальной информации о состоянии бизнеса.

— Они отмечают, что в текущем году сохраняется достаточно стабильная ситуация в малом и среднем бизнесе. Важную роль в этом сыграли меры господдержки, которые были донастроены с учетом сложившихся обстоятельств, — отметили в министерстве. — Например, изменение условий программы льготного кредитования 1764 (названа по номеру постановления правительства РФ от 30.12.2018 № 1764. — Ред.) позволило расширить охват получателей — количество МСП, заключивших кредитные соглашения по этой программе в текущем году, втрое больше прошлогоднего.