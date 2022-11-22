Враги — домашние: чего не хватает для развития удаленки в России

В России приживается осторожный гибридный формат работы. По данным экспертов, удаленка пока не слишком серьезно воспринимается как работодателями, так и самими работниками. Причины — в отсутствии у большинства россиян опыта работы на себя: плохо развиты самоорганизованность и чувство тайминга, а без понуканий начальства падает производительность. Отказ от дистанционного формата происходит и из соображений безопасности. Подробности — в материале «Известий».

Шпионские страсти

В России удаленный формат работы менее популярен по сравнению с другими странами — причем и у бизнеса, и у самих работников, считает первый заместитель гендиректора Национального агентства развития квалификаций (НАРК) Павел Свистунов. Недостатки удаленки, по его словам, связаны с проблемами в командной работе, контроле результатов, но есть и менее очевидные.

— Дело в том, что в России меньше (чем в других прогрессивных странах) людей с опытом работы на себя, как самостоятельного агента по контракту, а следовательно, меньше привычная контрактная самодисциплина, что крайне важно при удаленной работе. При такой организации труда важен результат, а не процесс и подход «я сижу на работе, и за это платят» — не срабатывает. К работе зачастую относятся как к экзаменам: придет время — напрягусь и сделаю, а часто такое не получается, — говорит первый замгендиректора НАРК. — И, соответственно, руководство компаний и организаций в нашей стране меньше доверяет работникам, процесс работы которых не получается постоянно контролировать. Еще одна закладка — ментальная. До сих пор для окружающих работает установка: если ты дома, то ты не работаешь и тебя можно чем-то загрузить, оторвать от работы. Ну и квартирный вопрос: далеко не каждый может оборудовать себе комфортное рабочее место дома.

Эксперты сходятся во мнении, что удаленный формат трудовых отношений, получивший массовое распространение в пик ковида, стал тормозиться из-за роста потребности в инструментах информационной безопасности для бизнеса. В последние месяцы текущего года, по сравнению с осенью 2021 года, наблюдается рост интереса к использованию антивирусных программ для юридических лиц (40%), специализированных программ для защиты бизнеса (22%). На 12 п.п. снизилась доля компаний, не использующих инструменты защиты данных, отмечается в исследовании аналитического центра НАФИ.

С одной стороны, локдаун способствовал развитию цифровизации и удаленных трудовых отношений, с другой стороны — у бизнеса возник страх из-за утечки данных. На дому работники зачастую не могут организовать полноценную защиту при выходе в интернет-пространство, кишащее мошенниками и промышленными шпионами. Всё это говорит о том, что удаленная защищенность работников находится на низком уровне.

По данным опроса сервиса «Работа.ру», 72% российских сотрудников хотели бы работать удаленно. Чаще всего удаленная работа привлекает россиян тем, что она позволяет экономить время на дорогу (63% опрошенных) и расходы на питание (59%) . Еще 61% респондентов отметили, что дистанционная занятость позволяет самостоятельно распоряжаться рабочим временем. В Москве на удаленке сейчас находится почти каждый пятый сотрудник (22%).

Вместе с тем об удаленке, ставшей символом новой эпохи, стали мечтать российские школьники. Последний опрос показал, что почти половина школьников в РФ мечтает о дистанте. В опросе университета «Синергия» приняли участие свыше 100 тыс. школьников от 14 до 18 лет из 89 субъектов страны. Исследователи отмечают, что тренд на удаленную работу стал определяющим в системе ценностей молодежи.

— Удаленный режим после ковида получил определенное распространение, — говорит экс-министр труда РФ, депутат Госдумы Оксана Дмитриева. — Однако после начала частичной мобилизации его сознательно стали ограничивать. Кроме того, сказались сбои в информационном пространстве и отъезд из страны тех, кто имел удаленную занятость. Думаю, перспектива у удаленки есть и она будет развиваться.

Впрочем, согласно исследованию банка «Открытие», в этом году распространение гибридного формата работы продолжилось: часть сотрудников выводится на удаленку, а часть остается в офисе. За прошедший год в два раза снизилась доля компаний, в которых нет сотрудников на удаленной работе (с 43% до 24%). 64% малого бизнеса отметили, что используют полностью или частично удаленный формат.

— Сегодня в удаленном формате работы наиболее заинтересованы в сферах, где сотрудники имеют возможность работать из дома: это IT, индустрия дизайна и искусства, бухгалтерия, отрасль маркетинга и PR, а также некоторые массовые работники, например операторы call-центров или рекрутеры, — говорит заместитель генерального директора сервиса «Работа.ру» Александр Ветерков. — Также из офисов ушла часть сотрудников образовательной сферы, а в технических отраслях такой формат позволил работать удаленно специалистам, которые не были заняты на производстве, например архитекторы или конструкторы. Такие предложения появляются всё чаще: в нашей подборке удаленных вакансий октября в топ попали главный архитектор, инженер и преподаватель.

Цифровизация — препятствие

Конечно, не следует утверждать, что формат удаленной работы полностью утратил свою популярность в нашей стране. В течение этого года, и летом, и осенью, фиксировался рост числа вакансий с предложением дистанционной занятости, рассказывает управляющий директор кадровой компании Unity Феликс Кугел.

— Зачастую к удаленной работе привлекают программистов, маркетологов, рекрутеров, специалистов по продажам, — говорит Феликс Кугел. — Что касается других сфер, в большинстве из них удаленная работа или работа в гибридном формате воспринимаются как одно из конкурентных преимуществ работодателя. Компании ощущают дефицит кадров, и гибкий подход в организации труда может помочь им привлечь больше кандидатов.

По данным исследований Unity, сотрудники хотят работать удаленно, чтобы сокращать расходы на проезд, одежду для офиса, питание (74%), самостоятельно планировать распорядок дня (62%), проводить больше времени с семьей (43%), отказаться от ряда корпоративных ограничений, например дресс-кода (35%), иметь возможность работать в более комфортных условиях (33%). Ну а каждый второй респондент хотел бы работать удаленно хотя бы несколько дней в неделю.

Но проблема еще и в технической стороне вопроса. Если компания выбирает удаленный или гибридный формат занятости, ей нужно описать и оцифровать множество процессов — от корпоративных коммуникаций до взаимодействия между сотрудниками отделов и общения с клиентами. Это глобальная задача, для реализации которой нужны качественная цифровая экосистема и четкие инструкции, алгоритмы работы.

— У дистанционных сотрудников должен быть доступ к программам для совместной работы, СRM-, ERP-системам, HR-сервисам, — отмечает Феликс Кугел. — Без цифровой трансформации организовать удаленную работу в компании будет сложно. Несовершенства в организации внутренних процессов и IT-системе могут препятствовать переходу на дистанционную занятость.

Компании, в которых не принята дистанционная занятость, аргументируют это тем, что, работая из дома, коллектив разобщается. Людям важно живое общение, а транслировать ценности компании на дистанционную аудиторию сложнее, чем на сотрудников, работающих в одном офисном пространстве, где позитивная рабочая атмосфера становится дополнительным мотивирующим фактором. К тому же руководителям может не хватать инструментов контроля за дистанционными подчиненными, а рабочий день может удлиняться из-за того, что специалисты отвлекаются на домашние обязанности в течение дня, отмечают в Unity.

Размытие границ между личным и рабочим временем, которое происходит, когда человек трудится из дома, может приводить к профессиональному выгоранию и подталкивать сотрудников искать новое место работы. Однако, по мнению экспертов, с этими трудностями можно справиться, если грамотно организовать процессы: прописать все алгоритмы взаимодействия, предоставить сотрудникам необходимые инструменты и уделить больше внимания коммуникациям.

В свою очередь замгендиректора «FinExpertiza Консалтинг» Дарья Пантелеева полагает, что взгляд на удаленку со стороны руководства и рядовых сотрудников может значительно отличаться. Среди российского менеджмента по-прежнему укоренены представления о том, что рядовой персонал требует постоянного контроля. Зачастую руководители считают, что при живом общении коммуникация с подчиненными оказывается более эффективной. По различным данным, работники нередко признаются, что не могут сконцентрироваться и настроиться на рабочий процесс в домашней обстановке.

— Кроме того, в структуре занятых в России преобладают специалисты зрелого возраста и старших возрастных групп, — говорит Дарья Пантелеева. — Чем старше человек, тем привычнее для него прежний формат работы с физическим присутствием на предприятии. Виртуальное общение и деловые коммуникации удобны для поколения Y и тем более для поколения Z, однако намного менее привычны и не всегда психологически комфортны для наиболее многочисленного поколения X.