Куда вы удалились: почему компании возвращают сотрудников из дома в офис

В разгар пандемии более половины российских компаний перешли на удаленный режим, и тренд набирал обороты. Для многих это оказалось вызовом: в сжатые сроки наладить слаженную дистанционную работу. Результат понравился многим: сотрудники экономят на транспорте, еде и аренде жилья, а работодатели — на офисах и электроэнергии. Но ограничения начали отменять и опять вспомнили про офлайн: сотрудников вызвали в офисы. Сейчас дистанционно, по данным ВЦИОМа, трудятся лишь 10% россиян. Почему полноценной «революции удаленки» не получилось, что говорят работодатели, HR и аналитики, готов ли рынок труда в полной мере воспринять новый формат и будет ли постковидный «период охлаждения» временным, разбирались «Известия».

Каждый десятый

В удаленном формате в России сейчас работают 10% россиян. Среди молодежи 18–24 лет таковых больше — 19%. И лишь 9% практикуют так называемый гибридный формат — совмещают работу в офисе и дома, показал опрос ВЦИОМа.

Сами работники, как выяснили социологи, хотели бы большей гибкости. Каждый седьмой (14%) предпочел бы работать в удаленном режиме. Совмещать работу из дома и поездки в офис хочет каждый третий (33%). Однако в офис в итоге сейчас ездят три четверти работающих россиян (76%).

В разгар пандемии картина была иной: уже летом 2020-го 54% российских компаний перешли на удаленный режим работы, выяснили в Ассоциации электронных коммуникаций (РАЭК) совместно с НИУ ВШЭ и Microsoft в России. Опрос проводился в мае–июне 2020 года среди российских предприятий и компаний из различных отраслей экономики (ИТ, ритейл, производство, образование, финансы, банковское дело, страхование).

А по данным Российского союза промышленников и предпринимателей, прошлой весной о введении удаленного режима работы для сотрудников сообщали 93,8% компаний — участниц РСПП, осенью прошлого года его применяли 60,2% российских компаний.

Куда вы удалились1 Фото: ИЗВЕСТИЯ/Сергей Коньков

«Менее эффективны»

Теперь, похоже, крупный бизнес теряет к удаленке интерес. Если в период всплесков заболеваемости в 82,9% компаний — участниц РСПП говорили о переводе на дистант большей части персонала, то к маю этого года показатель упал до 28,8%.

«В августе 2020 года 42,5% респондентов говорили, что потребность в удаленном формате сохранится. В рамках следующего опроса (март 2021 года) такую оценку дали уже 69,2% опрошенных компаний, но во втором полугодии 2021 года интерес бизнеса к данной форме занятости существенно снизился — лишь 6,5% заявили о планах сохранить режим дистанционной занятости на постоянной основе, а 42,4% предполагали, что активное применение формата удаленной работы сохранится на год-два исходя из эпидемической ситуации», — уточнили в союзе.

Главное, чего боятся предприниматели, — переход на нее приведет к снижению эффективности бизнеса. Сетуют на то, что при дистанционке страдает продуктивность и «проседает» общение с коллегами и руководством.

— Практически все штатные специалисты работают офлайн в офисе, лишь некоторая часть — дистанционно. Во-первых, в офлайне люди работают эффективнее и быстрее, более организованны. Есть подходящая атмосфера для креативности, коммуникация ведется быстрее, что важно при быстро меняющихся условиях. Также наличие большого количества чатов при работе дистанционно очень тормозит операции, убедились на своем опыте, — говорит CEO коммуникационного агентства MYGRIBS Максим Болонкин.

Гибридный формат

Тем не менее после пандемии во многих компаниях рабочий режим стал более гибким: перешли на гибрид. Как рассказали в Московском кредитном банке, в IT-блоке сохранили для части сотрудников полностью удаленный формат, в других бизнес-подразделениях, кроме фронт-офиса, используют комбинированный формат. Вдобавок удаленку рассматривают как вопрос дополнительной мотивации для сотрудников, отмечает Алена Ефремова, директор по персоналу МКБ.

Куда вы удалились Фото: ИЗВЕСТИЯ/Сергей Коньков

— Наша команда работает из разных уголков страны и даже мира, поэтому нет возможности ежедневно и совместно работать в офисе. Мы как раз относимся к тем 9%, что практикуют гибридный формат работы, но в еще более широком смысле: часть сотрудников работают полностью удаленно, часть — каждый день приходят в офис, а остальные — совмещают оба формата, посещая офис 2–3 раза в неделю. К такой схеме мы пришли не сразу, но сейчас она нам кажется максимально эффективной, — рассказала Наталья Катина, основатель холдинга ADSbase.

Другой важный аспект — самоорганизация сотрудников, у многих с этим проблемы.

— Кажется, многие не ожидали, что работа из дома будет непривычной, не ожидали столкнуться с ситуацией, когда тебя никто не направляет, не контролирует и ты должен делать это сам, — отмечает Ирина Кузьминская, директор по маркетингу в сервисе аутсорсинга бухгалтерии «Кнопка».

В компании признаются: до пандемии совсем не нанимали удаленных сотрудников — боялись. Но перестроиться оказалось не так сложно. Сейчас только треть сотрудников работают из офиса, остальные — удаленно.

— Что интересно: как только сняли ограничения — офис наполнился работниками, но постепенно посещаемость упала. Кажется, многие просто устали вынужденно сидеть дома. Когда было запрещено приходить в офис — туда хотелось всем. Но если сейчас дать сотруднику свободный выбор: работать из дома или из офиса — многие останутся дома. Попробовали, научились, привыкли, — замечают в «Кнопке».

Информационная безопасность

Данные сервисов по поиску работы подтверждают: к удаленке компании в целом охладели.

— В июне количество вакансий с удаленным режимом работы снизилось относительно уровня аналогичного периода прошлого года более чем в пять раз. Существенное падение произошло за счет вакансий HR-специалистов, специалистов маркетинга и PR, страхования, а также предложений для молодежи — сообщил Юрий Михеев, руководитель департамента аналитики сервиса «Зарплата.ру».

Куда вы удалились123 Фото: Global Look Press/dpa-tmn/Klaus-Dietmar Gabbert

Эксперты указывают, что количество предложений существенно снизилось с февраля этого года, но при этом кратное снижение произошло не только по вакансиям с удаленной работой, но и в целом по этим отраслям. Коррективы внесла геополитическая напряженность.

— В корпоративном секторе главные сложности с удаленным форматом возникли в феврале этого года, когда ужесточились требования информационной безопасности. Во многих компаниях подключения к инфраструктуре из внешних сетей стали технически невозможны, — поясняет генеральный директор ГК «Эдит Про» Дмитрий Кичко.

По данным «Зарплаты.ру» существенно упало количество вакансий с возможностью удаленной работы в сфере продаж (в 2,3 раза), персонала офиса (в 1,9 раза). Ключевые факторы: уход иностранных брендов и снятие коронавирусных ограничений. На прежнем уровне (или даже выросла) популярность удаленной работы только в двух сферах: для сотрудников банковского сектора (рост за год на 16%) и в IT-отрасли (на уровне прошлого года).

Что дальше

Тренд постковидного «охлаждения» к дистанционке не только российский. Несмотря на то что удаленный сотрудник на 30–40% дешевле, многим компаниям это приносит больше убытка, чем экономия на электроэнергии и аренде. Причина всё та же: cнижение эффективности и отсутствие контроля.

Так, например, в июне Илон Маск отправил сотрудникам Tesla письмо о запрете удаленной работы. В письме с темой «Удаленная работа больше неприемлема» Маск написал, что все, кто хочет работать дистанционно, должны находиться в офисе «как минимум» 40 часов в неделю. Те, кто против, могут покинуть компанию. «Это меньше, чем мы требуем от рабочих на фабриках», — написал глава компании. Исключения он пообещал согласовывать лично. А офис Tesla, как подчеркнул Маск, должен быть «главным местом для работы», а не «удаленным филиалом».

Куда вы удалились12 Фото: ИЗВЕСТИЯ/Кристина Кормилицына

Судя по всему, удаленный формат и дальше будут приветствовать далеко не все компании. В первую очередь его возьмут на вооружение те, кто предлагает цифровые сервисы и продукты. Это сферы EdTech, маркетплейсы, IT и Digital-проекты, банки и FinTech-решения. Остальные будут присматриваться, но и там удаленных сотрудников будет становиться всё больше: диджитализация бизнеса и повсеместный переход на электронный документооборот будут этому способствовать.