Ничего лишнего: бизнес просит снизить размер взысканий за долги по штрафам

Предприниматели попросили Минюст снизить размер исполнительского сбора за несвоевременную уплату штрафа для малого и среднего бизнеса. Как отметили в Корпорации МСП, сейчас он составляет 7% от размера взыскания, но не меньше 10 тыс. рублей . При этом сам штраф может составлять всего 500 рублей. Для микропредприятий исполнительский сбор в размере 10 тыс. рублей — это существенный расход. По мнению аналитиков, важно сбалансировать размер взысканий и исполнительских сборов или снизить последние до уровня наказания, которое применяется к ИП .

Штраф за штрафом

Корпорация МСП направила обращение в Минюст с просьбой сократить размер исполнительского сбора при просроченной уплате штрафа для малого и среднего бизнеса (документ есть в распоряжении «Известий»). В соответствии со ст. 112 ФЗ «Об исполнительном производстве» взыскание должно составлять 7% от суммы долга, но не менее 10 тыс. рублей .

Справка «Известий» Исполнительский сбор — это денежное взыскание, которое накладывается на должника, если он вовремя не оплатил штраф. Также это своего рода санкция за то, что юрлицо не выполнило решение суда добровольно и действовать пришлось приставам. На оплату долга обычно дается пять дней, но иногда и сутки.

Через платформу по поддержке предпринимателей «Сервис 360°» от бизнесменов поступают жалобы на несопоставимый размер сбора при уплате штрафа, рассказали в Корпорации МСП. Был случай, когда IТ-организацию обязали заплатить 500 рублей, однако долг вовремя не был погашен. В результате размер взыскания за просрочку составил 10 тыс. рублей , что в 20 раз больше штрафа. Похожая ситуация была с компанией, которая дает в аренду автомобили. Изначально ей нужно было заплатить 5 тыс. рублей, однако потом — еще 10 тыс. за задержку .

Ничего лишнего Фото: Global Look Press/Arcaid/James Balston

Часто бывает и так, что у микропредприятия нет юрлица и штрафы могут приходить в связи с поздней обработкой информации и прочими ошибками , отметила руководитель экспертного центра по уголовно-правовой политике и исполнению судебных актов «Деловой России» Екатерина Авдеева. По ее словам, если крупному бизнесу легче заплатить «ничтожные» по их меркам суммы, чем устранить нарушения, то небольшие компании рискуют оказаться на грани закрытия , если у них нет свободных денег. Поэтому важно сбалансировать размер взысканий и исполнительских сборов — это позволит предприятиям не уйти в долговую яму и продолжить деятельность, подчеркнула эксперт.

Инициативу поддержали в Торгово-промышленной палате (ТПП).

— То, что размер сбора в десятки раз превышает штраф, фактически двойное наказание со стороны государства . Сейчас нужно давать возможности сохранить бизнес, потому что потом власти потратят в тысячу раз больше средств, чтобы создавать и поддерживать субъекты МСП, — считает вице-президент ТПП РФ Елена Дыбова.

В «Деловой России» в качестве альтернативы предлагают снизить размер взыскания для микро- и малого бизнеса до уровня наказания, которое применяется к индивидуальным предпринимателям . Так, исполнительский сбор для ИП составляет 1 тыс. рублей.

Ничего лишнего Фото: РИА Новости/Виталий Белоусов

При этом сейчас правительство ведет планомерную работу по снижению административной нагрузки на субъекты малого и среднего предпринимательства , напомнили в Корпорации МСП. Например, в этом году вступили в силу поправки в КоАП с четырьмя инициативами . Во-первых, компанию больше не будут наказывать, если за то же нарушение уже привлекли ее должностное лицо, работника или директора. Во-вторых, снижены штрафы за административные правонарушения для социально ориентированных малых и средних предприятий. В-третьих, за первый проступок МСП будут привлекать к ответственности только в виде предупреждения. И наконец, установлен принцип «одна проверка — одна санкция», то есть за несколько нарушений наказывают как за одно, если они выявлены в ходе одного контрольно-надзорного мероприятия.

«Известия» направили запросы в Минюст и Минэкономразвития с просьбой прокомментировать, насколько эффективной мерой для МСП там считают снижение исполнительского сбора.

Поддержки много не бывает

Сегодня на малый бизнес возложена цель поддержания экономического суверенитета России , считает Екатерина Авдеева из «Деловой России». По ее словам, соразмерность исполнительского сбора величине бизнеса улучшит деловой климат в стране : чем безопаснее себя будет чувствовать потенциальный предприниматель, тем скорее он откроет свое дело, создаст новые рабочие места и будет способствовать восстановлению экономики отдельного региона и государства в целом.

Ничего лишнего Фото: РИА Новости/Виталий Белоусов

Помимо этой инициативы, в ТПП также перечислили другие необходимые меры поддержки. Прежде всего нужно обеспечить контроль за неналоговыми платежами, поскольку это огромная нагрузка на бизнес , отметила Елена Дыбова. У компаний большие статьи обязательных расходов, от которых нельзя отказаться, например вывоз мусора или маркировка товаров, добавила она. Кроме того, ЦБ перестал регулировать ставки по эквайрингу (возможность принимать безналичные платежи), и в некоторых банках проценты по нему выросли в 2–4 раза .