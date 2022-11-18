Зависимость от импорта стройматериалов у уральских девелоперов сегодня не превышает 12% . Об этом заявил полномочный представитель президента РФ в Уральском федеральном округе Владимир Якушев . Он отметил, что стоит задача встроить в процесс импортозамещения нефтегазовых гигантов другие отрасли — вроде IT и крупного машиностроения. АПК на Урале чувствует себя достаточно устойчиво, не страдает и региональный туризм: за девять месяцев этого года в округе, по данным полпреда, побывало больше путешественников, чем в Крыму и на Северном Кавказе . УрФО готовится к Новому году, но планирует оптимизировать расходы на празднование, чтобы за счет сэкономленных денег помочь мобилизованным. Что еще изменилось на Урале после введения базового режима готовности — в интервью Владимира Якушева «Известиям».

«Каждый регион и каждый гражданин стараются помочь нашим солдатам»

— Владимир Владимирович, в регионах УрФО введен базовый режим готовности. Как это коснулось жителей округа? Какие объекты усилили охрану?

— Режим базовой готовности в соответствии с Указом президента от 19 октября действует на всей территории Уральского федерального округа. Во всех регионах созданы оперативные штабы во главе с губернаторами . В состав штабов входят представители Министерства обороны России, руководители территориальных органов МВД, МЧС, ФСБ, Федеральной службы войск национальной гвардии, а также представители органов публичной власти.

Усилена охрана объектов транспорта, энергетики, коммуникаций и связи , а также других объектов, которые имеют важное значение для безопасности граждан и стабильной работы экономики. При этом перечень таких объектов индивидуален для каждого региона и каждого населенного пункта.

В этом вопросе мы исходили из того, что все принимаемые меры при их максимальной эффективности не должны создавать лишних трудностей для жителей . На сегодняшний день это у нас получается.

Принимаемые меры не должны создавать лишних трудностей для жителей Фото: ИЗВЕСТИЯ/Александр Полегенько

— Вы говорили, что поддержка семей мобилизованных — это приоритет властей. Как военнослужащим и их родным помогают в регионах Уральского федерального округа? И на какую поддержку могут рассчитывать семьи пропавших без вести?

— Мы не делим граждан, принимающих участие в специальной военной операции, на мобилизованных, добровольцев или контрактников . Все они воины, отважно защищающие наше Отечество. В регионах поддерживают все семьи независимо от того, как человек стал участником военной операции, а также где он сейчас находится : на передовой, в тылу, в госпитале или числится пропавшим без вести.

В каждом регионе УрФО предусмотрен широкий перечень мер поддержки. Помимо выплат и льгот, это социальная помощь, например бесплатное питание для детей в учебных учреждениях, бесплатный проезд в общественном транспорте и другое, психологическая поддержка, юридические консультации . Работают и горячие линии, чтобы люди могли сообщить, в чем нуждаются. Аппарат полномочного представителя президента РФ в Уральском федеральном округе обеспечивает взаимодействие органов военного управления с региональными и муниципальными органами власти. Организация работы по оказанию помощи семьям пропавших без вести относится к компетенции Министерства обороны.

— Регионы УрФО будут отказываться от новогодних праздников или урезать бюджет на украшения, чтобы направить сэкономленные средства на поддержку мобилизованных и их семей?

— Сейчас каждый регион и каждый гражданин стараются помочь нашим солдатам . Что касается новогодних праздников, то централизованно никаких решений по этому вопросу не принималось. Каждый муниципалитет или регион самостоятельно решает, как надо поступить, и некоторые уже заявили о сокращении и оптимизации расходов на новогодние мероприятия . Сэкономленные средства планируют отправить на поддержку мобилизованных. Формат помощи также на усмотрении тех, кто принимает решения. При этом все стараются сохранить детские праздники и дополнительно планируют елки для детей военнослужащих . Жители в ряде случаев сами выступают с подобными инициативами.

Принимаемые меры не должны создавать лишних трудностей для жителей Фото: ИЗВЕСТИЯ/Дмитрий Коротаев

«Турпоток в УрФО — 5,8 млн поездок, в Крым — 3,6 млн»

— Уральский федеральный округ называют индустриальным сердцем России. Как чувствуют себя в новых условиях отрасли промышленности? Удалось ли на фоне введенных санкций выйти на импортозамещение? Какие отрасли переориентировались в первую очередь?

— Важнейшая бюджетообразующая отрасль УрФО — это топливно-энергетический комплекс . Стабильность работы ТЭК — для нас первейшая задача. Это, во-первых. А во-вторых, это и крупнейший потребитель продукции, которую производят машиностроительные предприятия . Назову одну цифру: компания «Газпром» за 2020–2021 годы обеспечила заказом уральские заводы на сумму 43 млрд рублей.

Соответственно, очень важно именно сейчас максимально встроить наши предприятия в процесс импортозамещения нефтегазовых гигантов . Причем в этот процесс нужно включить и крупное машиностроение, химию, IT и научные разработки. Для этого мы организовали ряд площадок, на которых заказчик и исполнитель могут общаться и договариваться напрямую, без посредников. В этом году мы провели уже несколько таких встреч с «Газпромом», «Лукойлом», «Сибуром».

Из других отраслей отмечу, что достаточно устойчиво себя чувствует агропромышленный сектор . Безусловно, и в АПК есть ряд сложных в части импортозамещения позиций, но мы по ним активно работаем. В частности, идет импортозамещение в программном обеспечении. По строительным материалам для жилья застройщики Уральского федерального округа отмечают в разных проектах зависимость от импорта на уровне 5–12% . Строители испытывают потребность в фасадной клинкерной плитке, саморезах и фасадном крепеже, герметиках, монтажной пене и по некоторым другим позициям.

Учитывая, что одним из участников процесса импортозамещения стало государство, в строительстве обеспечен ускоренный вывод на рынок стройматериалов, изделий и конструкций за счет упрощения процедуры подтверждения пригодности их использования. Реализована возможность замены застройщиком строительных ресурсов, предусмотренных проектом.

В целом по промышленности созданы программные продукты по импортозамещению, обеспечено льготное отраслевое финансирование, льготное кредитование МСП, в том числе инновационного. Но, несмотря на всё это, важно понимать, что мы еще только в начале пути и впереди нам предстоит большая работа в этом направлении.

Принимаемые меры не должны создавать лишних трудностей для жителей Производство фасадного стекла в Челябинске Фото: РИА Новости/Александр Кондратюк

— Насколько развиты регионы УрФО с точки зрения рекреационных возможностей? На ваш взгляд, может ли Уральский федеральный округ соперничать с Северо-Кавказским и Крымским кластерами и что нужно регионам для успешного продвижения туризма?

— Путешественников привлекает природа наших регионов: тысячи озер Южного Урала, соленое озеро Медвежье в Зауралье, сплавы по рекам и походы в горы в Свердловской области, целебные горячие источники Тюменской земли … Кстати, в ноябре 2020 года Тюмень получила статус официальной столицы термальных вод России. А еще у нас развивается событийный туризм: на Ямале и в Югре вас ждут северное сияние, катание на оленях и отдых в настоящем чуме коренных народов Севера. Всё это только малая часть того, что может предложить гостям Уральский федеральный округ.

И раз вы сравниваете УрФО с Крымом и Северным Кавказом, то приведу факт, что туристский поток за январь–сентябрь 2022 года в УрФО выше, чем в названных вами регионах . Турпоток в УрФО — 5,8 млн поездок, в Крым — 3,6 млн, Северо-Кавказский федеральный округ — 3 млн поездок. Отмечу, что в трех регионах УрФО — Свердловской, Челябинской и Тюменской областях — турпоток за указанный период превысил 1 млн человек.

При этом для продвижения наших регионов ведется немалая работа: создаются межрегиональные туристические маршруты, возводятся объекты туристической инфраструктуры (средства размещения, необходимая навигация, обустройство мест отдыха на природе), рождаются бренды, узнаваемые как на российском рынке, так и на международном.

Принимаемые меры не должны создавать лишних трудностей для жителей Фото: ТАСС/Алексей Андронов

— Стало известно о запуске прямого авиасообщения между Екатеринбургом и Израилем в конце ноября. Планируется ли открытие новых авиамаршрутов из других международных аэропортов УрФО?

— Рейсы постоянно добавляются и меняются, в основном это связано с сезонностью. Аэропорты переходят на зимний график работы. Соответственно, популярными становятся туристические направления в ОАЭ, Египет и Индию и другие теплые страны.