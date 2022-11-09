Лайки из склепа: на Урале обнаружили «концлагерь» для собак

«Концлагерь» для собак обнаружили зоозащитники в городе Камышлове Свердловской области. По их словам, в приюте, который выполняет договоры с мэрией города, животных держат в голоде и грязи. Если будет доказан факт жестокого обращения, владельцу приюта грозит до пяти лет лишения свободы, отмечают юристы. Между тем проблема содержания бездомных собак актуальна для многих регионов и решить ее можно, обеспечив всеобщую стерилизацию собак и кошек за счет государства, считают эксперты.

«Смотрела на пальцы, как на сосиски»

«В частном приюте для собак в Камышлове устроили «концлагерь» для животных» — сообщения с подобными заголовками появились на днях в соцсетях и СМИ Свердловской области.

— Первые три дня я даже боялась к ним подойти — они на пальцы смотрели, как на сосиски, — так о своем опыте общения с собаками, которых она забрала из приюта в городе Камышлове, рассказала «Известиям» общественный инспектор по обращению с животными Елена Матушкина.

Два питомца Елены до последнего времени находились в заведении на Ирбитской улице, 66. Этот приют выполняет заказы мэрии по содержанию отловленных на улицах бездомных собак. По словам собеседницы «Известий», животным требовалась экстренная медицинская помощь — они и сегодня, через неделю после того, как попали в домашние условия, выглядят скелетами.

— Я приехала в приют и увидела кошмар: собаки истощены, обезвожены, в угнетенном состоянии. Вокруг антисанитария, фекалии. Щенки больные, у многих понос, — вспоминает она.

В зале общего содержания Елена насчитала 39 собак в состоянии крайнего истощения. В карантинном отсеке — еще десятки животных.

— На наш взгляд, помещение непригодно для содержания собак и не соответствует условиям муниципальных контрактов. Это здание бывшего свинарника. Оно не отапливается, температура +10 градусов вместо +15, установленных нормативами. Окна грязные — солнечный свет внутрь не поступает, есть битые стекла. Собаки сидят в клетках, не гуляют, — рассказала Елена.

Кормят животных, по ее словам, «какой-то жижей и плесневелым хлебом».

— Идет уже вторая неделя, как я забрала оттуда двух собак, и они до сих пор едят с жадностью, будто их кормят в последний раз, — удивляется общественница.

После того как приют «прославился» в соцсетях, на ситуацию отреагировал мэр Камышлова Алексей Половников. По его словам, проблем с питомником нет.

«В результате комиссионного осмотра приюта замечаний не выявлено. Условия муниципального контракта по содержанию безнадзорных собак «ИП Денис Неустроев» соблюдаются. В наличии запас кормов (сухих), также для животных готовят и иную пищу, вода для питья присутствует. В помещениях чисто, неприятный запах отсутствует. Ветеринарная помощь животным оказывается», — написал мэр в своем аккаунте во «ВКонтакте».

По словам Алексея Половникова, он неоднократно бывал в приюте — и каждый раз «видел, что всё в порядке».

Однако в комментариях к публикации жители усомнились в том, результаты проверки достоверны.

Фото: РИА Новости/Алексей Никольский

«Да перед проверкой всех худых собак [сдали] в утиль, прибрались, корм для вида и вода. А дверь за проверкой захлопнулась, и всё по новой», — написала жительница города Артемовского Юлия. Комментарий она дополнила свежими фото истощенных собак из приюта на Ирбитской.

Женщина заметила, что в ее городе тоже был приют, который в итоге закрыли из-за жестокого обращение с животными. При проверке полицейские и зоозащитники обнаружили в нем сожженные трупы собак.

Представители правоохранительных органов уже посетили приют в Камышлове.

— Проводим проверку по обращению о жестоком обращении с животными в отношении приюта. Ранее в наш адрес от граждан и общественных деятелей уже неоднократно поступали подобные заявления, — сказал «Известиям» врио заместителя начальника полиции по охране общественного порядка Камышлова Алексей Столбов.

Бесконтрольное размножение

За ненадлежащее содержание животных в приютах всё еще не предусмотрен отдельный состав в КоАП РФ, что значительно осложняет процедуру привлечения к ответственности за подобные правонарушения, сообщила «Известиям» член Ассоциации юристов России Наталия Скрябина.

— И тем не менее ответственным лицам может грозить уголовная ответственность — в случае если будут обнаружены признаки состава преступления по ст. 245 УК РФ («Жестокое обращение с животными»). Максимальное наказание по ней — до пяти лет лишения свободы, — подчеркнула эксперт.

Лайки из склепа_3 Фото: РИА Новости/Виталий Тимкив

По мнению президента Центра защиты прав животных «Вита» Ирины Новожиловой, плохие условия содержания во многих российских приютах — в первую очередь следствие неконтролируемого размножения кошек и собак.

— Требуется вмешательство со стороны государства, а именно установление жесткого контроля за разведением собак и кошек. До тех пор это будет конвейер смертей. Приюты не способны вместить всех бродячих животных, которые появляются снова и снова, — рассказала она «Известиям».

По словам Ирины Новожиловой, решение данной проблемы известно и успешно применяется в странах Европы. Там владельцы домашних животных — неважно, породистых или нет — должны стерилизовать их или платить высокие налоги.

— Нам нужно просвещать население о необходимости стерилизации. У нас для половины страны выпустить животное на улицу гулять — это норма. При этом люди даже не задумываются в том, что кошка или собака может принести потомство, которое потом некуда будет девать, — отметила эксперт.

Лайки из склепа_4 Фото: РИА Новости/Руслан Кривобок

Зачастую люди не стерилизуют животных, потому что это дорогостоящая операция.

— У бабушки половина пенсии может уйти на стерилизацию. Есть ветклиники, где такую операцию делают бесплатно, но пока это в основном прерогатива Москвы и области, — сказала Ирина Новожилова.

Государству следует обеспечить финансирование операций по стерилизации кошек и собак во всех регионах — это поможет решить проблему бездомных животных, заключила зоозащитница.