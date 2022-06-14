Зубная техника: на сколько оштрафуют за укус домашних животных

В Госдуме намерены до конца весенней сессии принять поправки о штрафах для владельцев животных, если питомцы кого-либо укусят. Об этом «Известиям» сообщил первый зампред комитета ГД по экологии Владимир Бурматов. По его словам, штраф составит до 200 тыс. рублей. Также в парламенте намерены расширить полномочия региональных властей, разрешив им устанавливать дополнительные правила по выгулу собак, рассказал депутат. Эксперты согласны с тем, что хозяева должны нести ответственность за поведение питомцев, но подчеркнули: санкции за укус бульдога или болонки должны быть пропорциональны ущербу, а не одинаковы.

Укус совести

Как сообщил «Известиям» первый зампред комитета ГД по экологии, природным ресурсам и охране окружающей среды Владимир Бурматов, Госдума в ближайшее время примет поправки в КоАП, которые предусматривают наказание для владельцев животных, если их питомцы укусят другого человека. По словам парламентария, также в ГД намерены принять постановление, где будет рекомендовано создать в РФ единую систему реагирования для обращения с безнадзорными животными.

— Группа Госдумы по корректировке законодательства по предотвращению случаев нападения животных на людей завершила работу. Понятно, что эти меры не последние, но их мы планируем принять в ближайшее время в рамках весенней сессии. Во-первых, в КоАП появится штраф за покусы и причинение вреда здоровью, размер которого составит до 200 тыс. рублей. В случае тяжкого вреда будет, естественно, наступать уголовная ответственность, — пояснил Владимир Бурматов.

По его словам, в КоАПе появится и наказание для чиновников, игнорирующих обязанность регулировать ситуацию с безнадзорными животными. Максимальный штраф по этой статье тоже составит до 200 тыс. рублей, уточнил парламентарий.

Также властям субъектов позволят устанавливать правила относительно ситуаций, когда хозяева их выпускают животных без намордников и поводков, добавил Владимир Бурматов.

— Регионам дадут право такой самовыгул запрещать и на местном уровне вводить штрафы. Потому что все последние трагические истории начинались именно с этого. Что в Забайкалье, что в Сочи, что на Чукотке детей загрызли владельческие собаки. Эта норма нужна для того, чтобы владельцы домашних животных относились к такому выгулу более ответственно, — подчеркнул депутат.

Он рассказал, что у субъектов появится и право запрещать выгуливать животных в определенных местах. Например, на территориях детских и социальных учреждений, больниц.

— У нас сейчас есть муниципалитеты, которые додумываются выпускать безнадзорных животных рядом со школами или территорией аэропорта. Правительство РФ должно будет разработать методические указания по обращению с безнадзорными животными. А регионы принять свой комплекс мер по реагированию, — отметил депутат.

Он подчеркнул, что эвтаназия в отношении животных по-прежнему будет запрещена, хотя такая инициатива от субъектов предлагалась.

— Помимо поправок в КоАП наш комитет будет предлагать Госдуме принять постановление с рекомендацией о создании в России единой системы реагирования на обращения граждан по поводу нахождения безнадзорных животных в субъектах РФ. Сейчас ведь вы даже не знаете, куда звонить, если столкнетесь с такими животными, — пояснил Владимир Бурматов.

Вопрос воспитания

В Госдуме обратили внимание на проблему нападения животных на людей в январе этого года. Тогда в Забайкалье стая собак насмерть закусала семилетнюю девочку. После этого спикер нижней палаты Вячеслав Володин пообещал принять меры, а в парламенте под руководством Владимира Бурматова появилась рабочая группа по этому вопросу.

В феврале депутаты анонсировали подготовку поправок, которые будут внесены в уже принятый в первом чтении законопроект о поправках в КоАП, изначально предусматривавший ответственность за жестокое обращение с животными. В том числе штрафы за несоблюдение требований по содержанию и оставлению их без владельца в размере до 3 тыс. рублей для граждан, до 15 тыс. рублей — для должностных лиц, до 30 тыс. рублей — для юридических лиц.

По информации «Известий», в большинстве фракций намерены поддержать инициативу. В «Единой России» считают, что важно навести порядок с бродячими животными и ввести более серьезную ответственность для недобросовестных хозяев. В «Справедливой России — За правду» согласны: люди и особенно дети не должны становиться жертвами ни домашних, ни бездомных собак, поэтому наказание для владельцев за нападение животных на людей нужно. В ЛДПР и КПРФ считают, что поправки можно поддержать, но хотят их изучить ближе к рассмотрению.

Президент организации «Русская гильдия кинологов» Николай Захаров заявил «Известиям», что считает предложения рабочей группы правильными.

— В кинологии есть такое мнение, что все проблемы с поведением животных, покусами связаны, прежде всего, с их владельцами. Если собака агрессивная, а хозяин ею не управляет, то, конечно, он виноват, что не уделял внимание ее дрессировке и воспитанию. Думаю, что меня поддержат все кинологи, — пояснил эксперт.

По его словам, именно хозяин должен регулировать поведение питомца, не потакать ему при тех же прогулках, отпуская гулять без намордника.

Глава «Политической экспертной группы» Константин Калачев заметил, что штрафы должны быть соразмерны породам животных и ущербу, которые они причинили. По его мнению, нельзя сравнивать укус бульдога, болонки и кошки и, соответственно, наказание для хозяев за это должно быть разное.