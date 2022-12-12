Дело ждет: ЦБ и бизнес просят продлить возврат комиссий за платежи через СБП

Бизнес предлагает в 2023 году продолжить возмещение комиссий за оплату через систему быстрых платежей (СБП) для малых и средних предприятий. Письма с этой инициативой «Опора России» направила в Минфин и Минэкономразвития. В ЦБ также считают целесообразным продлить компенсацию комиссий на следующий год. При этом благодаря компенсациям с июля 2021 года бизнес сэкономил 930 млн рублей , сообщили «Известиям» в пресс-службе Минэка. Эксперты уверены: продление этой меры еще на год поможет большинству компаний внедрить QR-коды и меньше тратиться на эквайринг.

Миллиард в помощь

Программу возмещения банковских комиссий за оплату через СБП для малого и среднего бизнеса просят продлить на следующий год. «Опора России» направила письма с соответствующим обращением в Минфин и Минэкономразвития (есть в распоряжении «Известий»). Субсидии предоставляются с 1 июля 2021 года по поручению президента России Владимира Путина. Мера заканчивает действие в этом году.

Справка «Известий» Основной способ оплаты товаров и услуг через СБП — сканирование QR-кода. Клиенту нужно открыть приложение банка, считать QR, затем деньги с его счета списываются в пользу продавца. Для перевода также используются платежные ссылки в интернете. Бизнесу это значительно выгоднее: комиссии в СБП не превышают 0,7%, тогда как эквайринг при карточных трансакциях составляет в среднем 2–2,5%. Компенсации доступны только малым и средним предприятиям.

Продление льготной программы на 2023 год потребует 1 млрд рублей , подсчитали в деловом объединении. Как отметил президент организации Александр Калинин, бюджетные средства могут быть выделены из резервного фонда РФ.

Дело ждет Фото: ИЗВЕСТИЯ/Эдуард Корниенко

— В Министерстве финансов часто обращают внимание на то, что сейчас дополнительные расходы будут слишком обременительны для бюджета. Но нужно учитывать, что малый бизнес приносит в экономику огромные суммы денег. Например, в 2021 году МСП стали платить на 1,5 трлн рублей больше налогов и сборов, чем в 2020-м. Тогда как сейчас госказна получает примерно 5 трлн от малых предприятий. Поэтому, разумеется, есть смысл дальше вкладываться в технологическое развитие бизнеса и всячески его поддерживать , — объяснил Александр Калинин.

Продление этой меры даст время и возможность еще большему числу МСП подключиться к системе — в частности, поставить оборудование для генерации QR-кодов, отметил он. Также ЦБ продвигает еще один способ оплаты через СБП — NFC-технологию, которая даст пользователям возможность платить при помощи телефона, как раньше, — без сканирования QR, подчеркнул глава «Опоры России». Он добавил, что деловое объединение также направило обращение в правительство.

Программа поддержки существенно активизировала использование сервиса малым и средним бизнесом , рассказали «Известиям» в пресс-службе Минэкономразвития. Благодаря ей с момента запуска по октябрь 2022 года предприниматели сэкономили порядка 930 млн рублей, сообщили в ведомстве. Там добавили: антикризисные меры позволили МСП получить необходимые оборотные средства, но сегодня есть запрос уже на системные среднесрочные меры . Так, сейчас востребованы кредиты с льготными ставками на инвестиционные цели, гранты на реализацию своих проектов и кредитование с использованием поручительств, отметили в министерстве.

«Известия» направили запрос в Минфин, поддерживают ли они инициативу.

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В Банке России также считают, что программу возмещения комиссий целесообразно продлить на 2023 год — соответствующее обращение ЦБ направил в Минэк , рассказали «Известиям» в регуляторе. Там подчеркнули: такая мера позволит привлечь в СБП еще больше торговых предприятий.

Дело ждет Фото: ИЗВЕСТИЯ/Павел Волков

— С момента запуска программы до 1 ноября этого года число МСП, которые предоставляют клиентам такой способ оплаты товаров и услуг, выросло более чем в пять раз. На начало прошлого месяца их число составило 417 тыс., — сообщили в Центробанке.

В крупнейших кредитных организациях подтвердили «Известиям» рост популярности системы быстрых платежей у бизнеса. В ВТБ с начала года в три раза увеличилось количество предприятий, которые принимают оплату таким способом. В банке «Санкт-Петербург» спрос на услугу также вырос втрое.

Вместе с тем финансовые организации фиксируют и кратный рост числа платежей по QR-кодам в 2022 году: в МТС-Банке — в 25 раз, Делобанке — в 15 раз, в банках «Русский стандарт» и «Санкт-Петербург» — в 12 раз, в Экспо Банке — в 10 раз, в «Тинькофф» — в 5–7 раз, Росбанке — в 6 раз.