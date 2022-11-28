Такая доля: в сфере МСП больше всего мобилизованных в среднем бизнесе

В МСП частичная мобилизация в большей мере коснулась сотрудников среднего бизнеса. О том, что их работники получили повестки из военкомата, сообщила половина представителей среднего предпринимательства, показало исследование ПСБ (есть у «Известий»). В малом бизнесе кампания затронула 29% компаний, а в микробизнесе — 11%. При этом половина организаций, где мобилизовали персонал, не планирует искать призванным замену и закрепляет за ними рабочие места до их возвращения, а треть — ищет временных работников. В микробизнесе 15% опрошенных ищут на место мобилизованных постоянных сотрудников. Ранее министр обороны Сергей Шойгу заявил, что в рамках частичной мобилизации под призыв попали 27 тыс. предпринимателей.

Слабое место

В конце октября на встрече с президентом Владимиром Путиным глава Минобороны Сергей Шойгу объявил о завершении частичной мобилизации и сообщил, что было призвано порядка 27 тыс. предпринимателей.

Среди представителей микробизнеса 11% сообщили о мобилизации сотрудников, в малом предпринимательстве — 29%, а в среднем — 50%, показало исследование ПСБ, с которым ознакомились «Известия».

Такая доля Президент РФ Владимир Путин и министр обороны РФ Сергей Шойгу во время встречи Фото: ТАСС/Михаил Метцель

В среднем бизнесе половина опрошенных сохраняет места мобилизованных, 31% ищет временную замену и только 7% рассматривают новых постоянных кандидатов. В малом бизнесе ситуация схожая: 51% сохраняет, 34% ищут временных и 8% нанимают кандидатов. В микробизнесе 15% опрошенных ищет на место мобилизованных постоянных работников, что выше, чем 9% в целом по МСП. Это вызвано невысокой численностью сотрудников в микробизнесе и, как следствие, ограниченными возможностями для удержания рабочих мест за мобилизованными.

В то же время есть ситуации, когда под частичную мобилизацию попадают сотрудники, чей функционал можно перераспределить на время их отсутствия на других работников. Каким образом это делается, каждый начальник решает самостоятельно. Это может быть как возложение дополнительных обязанностей на конкретного сотрудника, так и перераспределение между группой работников, где каждому будет добавлен определенный функционал. Увеличение нагрузки должно быть закреплено дополнительным соглашением к трудовому договору, рассказал генеральный директор Корпорации МСП Александр Исаевич.



— Малый бизнес лучше и оперативнее, чем более крупные предприятия, адаптируется к изменяющимся условиям. Он гораздо более гибок и мобилен. Часто организация деятельности малых предприятий дает возможность корректировать работу таким образом, чтобы минимизировать финансовые и иные издержки, — подчеркнул Александр Исаевич.

По его словам, нельзя отрицать снижения потребительского спроса, однако, по данным платформы МСП.РФ, выручка сектора малого и среднего предпринимательства в октябре 2022-го по сравнению с октябрем 2021-го выросла на 9,6%.

Это объясняется высокой инфляцией, на фоне которой можно сделать выводы, что цены увеличились, но товаров и услуг было продано меньше. Кроме того, в сфере туризма выручка растет, а вот те же рестораторы отмечают снижение, подчеркнул глава «Опоры России» Александр Калинин.

Такая доля Фото: ИЗВЕСТИЯ/Константин Кокошкин

«Известия» направили запрос в бизнес-объединения «Деловая Россия» и РСПП, а также в Минэкономразвития.

Справка «Известий» К микропредприятиям относятся организации с годовым оборотом до 120 млн рублей и численностью сотрудников до 15. К малому бизнесу относятся компании с оборотом до 800 млн рублей в год и количеством работников до 100. Средний бизнес — это предприятия с оборотом до 2 млрд рублей в год и количеством персонала в диапазоне 101–250 человек.

Старшие помогут

Наем новых работников накладывает ответственность по их трудоустройству в будущем, когда вернутся призванные сейчас. При этом средний возраст мобилизованных составил 35 лет. Это — наиболее продуктивные, квалифицированные кадры, наем и обучение которых дорого обходится бизнесу. Таким образом, чтобы не увеличивать издержки, средний бизнес ждет возвращения этих сотрудников, пояснил директор по стратегии ИК «Финам» Ярослав Кабаков.

Военкоматам и смежным структурам легче было обеспечить план по мобилизации за счет средних предприятий, они виднее, чем малый бизнес, который зачастую фактически размещается вовсе не по адресу регистрации и чаще применяет всевозможные формы «летучего» найма, подчеркнул профессор факультета социальных наук НИУ ВШЭ Александр Чепуренко.

Такая доля Фото: ИЗВЕСТИЯ/Дмитрий Коротаев

Активную замену сотрудников микробизнеса профессор объяснил невысоким уровнем требуемой квалификации специалистов — там легче найти новых работников. К тому же текучка в микробизнесе всегда довольно большая. Получается, чем более высокой квалификации требует замещение вакансии в малом и среднем бизнесе, тем выше вероятность того, что она не будет заполнена длительное время.

По мнению Александра Чепуренко, в сравнении с октябрем 2021 года выручка увеличилась за счет роста продаж малого бизнеса, в том числе и обусловленных частичной мобилизацией: призванные и их семьи закупались разными нужными в быту военнослужащих предметами. Но макроэкономические данные не дают оснований считать, что на волне мобилизации в малом бизнесе России случился подъем.

Директор Центра конъюнктурных исследований НИУ ВШЭ Георгий Остапкович отметил, что за счет частичной мобилизации на рынке труда стал заметен рост занятости сотрудников в возрасте 45+, которые заменяют мобилизованных на временной или постоянной основе. Для соблюдения законодательства о сохранении мест мобилизованных компании готовы создавать дополнительные рабочие места, сохранение которых будет зависеть от рентабельности.

Уровень безработицы в России остается на рекордно низком уровне. По прогнозу Минэкономразвития, в 2022 году он составит 4,8%.