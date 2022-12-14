Пентагон опроверг незаконное использование поставленного Украине западного оружия

Министерство обороны США не располагает сведениями об использовании поставленных Украине оружия и военной техники в противозаконных целях. Об этом во вторник, 13 декабря, заявил пресс-секретарь Пентагона Патрик Райдер.

«В данный момент мы не обладаем информацией, заслуживающей доверия и указывающей на отправку поставленной Украине помощи на незаконные цели», — сказал он в ходе брифинга.

Ранее, 1 ноября, агентство Reuters со ссылкой на американского чиновника сообщило, что США возобновили инспекции на Украине для отслеживания поставок оружия. По информации агентства, Вашингтон опасается, что оружие может попасть «в чужие руки».

При этом официальный представитель Госдепа Нед Прайс 27 октября заявил, что у США есть план по предотвращению утечек оружия, которое было поставлено на Украину.

Он предполагает охрану и учет оружия и боеприпасов, повышение эффективности охраны границ, а также наращивание возможностей соответствующих структур в регионе в сфере сдерживания, выявления и пресечения незаконного оборота оружия.

20 октября официальный представитель МИД РФ Мария Захарова отметила, что поставляемое на Украину вооружение оказывается на черном рынке, его ежемесячный контрабандный оборот достигает $1 млрд.

Западные страны отправляют Киеву оружие и военную технику на фоне проводимой РФ спецоперации по защите Донбасса. Российская сторона неоднократно подчеркивала, что такие поставки затягивают конфликт и не ведут к дипломатическому разрешению ситуации.

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