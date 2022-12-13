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Американцы призвали Зеленского вернуть деньги

Пользователи Twitter раскритиковали заявление Зеленского о новом пакете помощи от США и потребовали вернуть деньги
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Фото: REUTERS/Ukrainian Presidential Press Service
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Пользователи Twitter раскритиковали заявление президента Украины Владимира Зеленского о новом пакете помощи от США, которое он 12 декабря опубликовал в своем Twitter.

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«Я провел плодотворный разговор с [президентом США Джо] Байденом. Выразил ему благодарность за еще один пакет безопасности. Мы также обсудили дальнейшее оборонное сотрудничество, защиту и поддержание нашего энергетического сектора. Были согласованы некоторые вопросы накануне онлайн-саммита G7. Лидерство Америки остается непоколебимым!» — написал украинский лидер.

Пользовали соцсети негативно отреагировали на заявление Зеленского, обвинив его в бесконечных поборах и потребовав прекратить их.

«Мы не согласны с обдиранием Америки», — возмутился Code of Vets.

С ним согласились и другие комментаторы.

«Останови эту войну и верни нам деньги, кокаиновый наркоман!» — заявила Ann Van Haute.

Пользователь с ником Lowamom также пожаловалась на усталость от постоянных требований Киева.

«Я так устала от того, что ты забираешь все наши заработанные тяжким трудом деньги. Ты просто обдираешь американцев», — высказалась она.

В тот же день в Госдуме сравнили Зеленского с «плачущей барышней», которая требует новых подарков.

9 декабря Белый дом объявил об очередном пакете военной помощи США Украине на $275 млн.

В ноябре сообщалось, что США уже предоставили военную помощь Украине на сумму более $20 млрд.

Страны Запада усилили военную и финансовую поддержку Украины на фоне спецоперации РФ по защите Донбасса. Решение было принято на фоне обострения ситуации в регионе в результате обстрелов со стороны украинских военных.

Больше актуальных видео и подробностей о ситуации в Донбассе смотрите на телеканале «Известия».

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