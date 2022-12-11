Бунт олигарха: почему богатейший украинец раскритиковал Зеленского

Бизнесмен, самый богатый человек Украины Ринат Ахметов выступил с критикой действующих украинских властей. По его словам, отношения бизнеса и государства должны регулироваться цивилизованно, а не с помощью «популистских законов». Президента Украины Владимира Зеленского он обвинил в попытке захвата власти, которая замаскирована под реформы. «Известия» разбирались в том, почему Ахметов сделал такое заявление именно сейчас.

Ахметов раскритиковал закон об олигархах

Бизнесмен и самый богатый человек Украины Ринат Ахметов раскритиковал принятый на Украине «антиолигархический закон». «Отношения с бизнесом должны регулироваться цивилизованным образом, которого придерживаются все развитые страны, а не популистскими законами. Ни в США, ни в ЕС нет закона об олигархах, который позволял бы составлять незаконные списки нежелательных лиц во внесудебном порядке. Вместо этого у них действует закон о лоббировании» , — сказал он в интервью газете The Washington Post.

Бунт олигарха_5 Предприниматель Ринат Ахметов во время голосования на избирательном участке во время парламентских выборов в Верховную раду Украины. 2012 год Фото: ТАСС/Константин Сазончик

Предприниматель также отказался считать себя олигархом. «Я не олигарх. Я никогда не был и не собираюсь быть олигархом. Я крупнейший частный инвестор, работодатель и налогоплательщик в Украине», — отметил Ахметов.

Интересное дополнение к словам бизнесмена журналисты сделали в формате косвенной речи: «Ахметов и другие критики предупреждали, что атака Зеленского на олигархов может быть захватом власти, замаскированным под реформу» . Авторы материала при этом подчеркнули, что бизнесмен не давал личного интервью, а отвечал на вопросы в мессенджере.

Закон считают инструментом монополизации власти

В ноябре прошлого года Владимир Зеленский подписал закон об олигархах. Согласно документу, это люди, которые участвуют в политической жизни, влияют на СМИ и занимают монопольное положение на одном из рынков. Стоимость активов таких людей превышает миллион прожиточных минимумов ($80 млн). Решение о признании человека олигархом принимает Совет по национальной безопасности и обороны Украины (СНБО). Этот же орган составляет черный список — специальный публичный реестр магнатов.

Бунт олигарха_2 Президент Украины Владимир Зеленский Фото: REUTERS

Человеку, который попал в реестр, запрещается финансировать партии и участвовать в большой приватизации. Он обязан подавать декларации наравне с чиновниками и депутатами. Госслужащие должны сообщать о контактах с такими людьми.

Противники инициативы обращали внимание на противоречивость закона. С одной стороны, размытым получилось определение олигарха . Например, крайне сложно оценить степень влияния человека на СМИ, в каком-то смысле любой сотрудник СМИ оказывает на него влияние. С другой стороны, критике подверглась сама процедура внесения в реестр . Дело в том, что СНБО подчиняется президенту, а потому глава государства получил возможность оказывать давление на опальных предпринимателей.

Олигархи долго помогали Зеленскому

Владимир Зеленский долгое время пользовался покровительством крупнейших олигархов. В 2019 году он выиграл президентские выборы при активной поддержке бизнесмена Игоря Коломойского. Его медиа- и пиар-ресурсы сначала создали образ народного президента в сериале «Слуга народа», а потом перенесли кино в жизнь.

Сразу после победы на выборах президента у Зеленского с Коломойским наступил «медовый месяц». Олигарх смог вернуться на Украину из Израиля. Провел в высшие эшелоны власти преданных ему людей, например, офис президента возглавил бывший советник магната Андрей Богдан. Выиграл несколько значимых судебных процессов по делу группы «Приват». Сам Коломойский не скрывал оптимизма. «Переписываемся по WhatsApp: хиханьки да хаханьки, шутим» , — говорил он об общении с президентом.

Бунт олигарха_3 Игорь Коломойский и Ринат Ахметов Фото: соцсети

В 2020 году, однако, роль «любимой жены» стал играть Ринат Ахметов. Его более спокойно воспринимали на Западе, самому Зеленскому было выгодно снизить зависимость от Коломойского. Новый фаворит также смог провести во власть своих людей. Главой правительства в феврале 2020-го стал бывший топ-менеджер ахметовского холдинга ДТЭК Денис Шмыгаль. Ключевые для бизнеса Ахметова должности министра экономики и руководителя таможни также заняли его люди. Правительство также ввело высокие пошлины на импорт электроэнергии из России, в выигрыше оказался тот же холдинг ДТЭК.

В 2021 году Зеленский понял, что может обойтись без олигархов. К тому же против богачей выступали западные кураторы Украины, для которых выгоднее укрепление позиций транснациональных корпораций. Своим указом Зеленский заблокировал телеканалы Виктора Медведчука. Офис президента поддержал санкции США против Коломойского. Фигурантом уголовного дела о покупке китайцами завода «Мотор Сич» стал Александр Ярославский.

Крупнейший скандал вызвало выступление Зеленского на пресс-конференции в ноябре прошлого года. «На сегодня есть информация, что Ринат Ахметов готов включиться в смену президента в нашей стране. У нас есть звуковая информация, где представители России и Рината Ахметова обсуждают переворот в Украине», — сказал Зеленский. По его словам, заговорщики готовы потратить на переворот $ 1 млрд .

После начала СВО Ахметов стал терять деньги

Вероятно, олигархи могли бы дать отпор офису президента, но после начала боевых действий их возможности сократились. Например, медиаимперия Ахметова, которая включала в себя в том числе 10 спутниковых и эфирных каналов, могла бы обрушиться с критикой на действия главы государства. Но после февраля 2022 года вынуждено стала крутить единый телемарафон об успехах Украины в борьбе с Россией .

Бунт олигарха_4 Вид на разрушенный завод «Азовсталь» из морского порта Мариуполя Фото: РИА Новости

Медиаактивы стали бесполезными, в июле Ахметов от них отказался. «Медиа Группа Украина» передала лицензии на свои телеканалы и печатные СМИ государству и прекратила работу онлайн-СМИ, поскольку не смогла продать их на рыночных условиях. После этого Ахметова исключили из реестра олигархов.

Заметно сократилось состояние Ахметова. По данным Forbes, с начала года он потерял $8,8 млрд. В начале 2022 года журнал оценивал состояние Ахметова в $13,7 млрд, а в июле — уже в $4,9 млрд. Серьезным ударом по бизнес-империи стал не только отказ от медиаактивов, но и утрата контроля за предприятиями «Азовсталь» и «Мариупольский металлургический комбинат имени Ильича», которые входили в ахметовскую компанию «Метинвест».

Олигархам места не осталось

Эксперты отмечают, что влияние олигархов на украинскую политику и экономику в текущих условиях неизбежно снижаются. «Половина бюджета страны финансируется извне, промышленность не работает, крупнейшие предприятия стоят. Работать некому, миллионы людей выехали за пределы страны. Инфраструктура, в том числе энергетическая, разрушена. Страна оказалась полностью на внешнем содержании. Олигархи в таких условиях не у дел. Они мечутся, но не в состоянии исправить ситуацию», — говорит «Известиям» заместитель директора Института стран СНГ Владимир Евсеев.