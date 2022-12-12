В Госдуме сравнили Зеленского с требующей подарков плачущей барышней

Сколько бы президент Украины Владимир Зеленский не жаловался «старшим товарищам из-за океана», Россия доведет специальную военную операцию до логического завершения. Об этом 12 декабря заявил член комитета Госдумы по международным делам Дмитрий Белик.

«Зеленский похож на плачущую барышню, которая требует новых подарков. Пытается выклянчить оружие, трансформаторы для того, чтобы закрыть дыры в энергосистеме Украины, которые сегодня совершенно очевидны. Идет спецоперация, наше руководство ни один раз заявляло, что удары по критической инфраструктуре нужны для того, чтобы снизить наступательный, оборонительный, военный потенциал киевского режима, и мы будем продолжать это делать, сколько бы господин Зеленский не жаловался своим старшим товарищам из-за океана», — приводит слова Белика «Дума ТВ» для «Известий».

Депутат добавил, что задача Москвы — довести спецоперацию до логического завершения, заключить мир на своих условиях.

«Мы это, безусловно, сделаем, вопрос только времени», — подчеркнул политик.

Ранее в этот день Зеленский в беседе с президентом США Джо Байденом сообщил, что ракетные удары российских войск уничтожили половину энергетической инфраструктуры Украины. Зеленский призвал главу Белого дома сделать всё возможное в области укрепления противовоздушной обороны (ПВО) страны для защиты еще работающих энергообъектов.

Украинский лидер также предложил Байдену созвать глобальный саммит мира. Его целью должна стать координация международных усилий по завершению боевых действий на Украине. Прежде Зеленский заявлял, что полное восстановление энергосистемы страны на данный момент невозможно.

17 ноября министр финансов Украины Сергей Марченко сообщил, что ущерб, нанесенный ключевой инфраструктуре Украины начиная с февраля, можно оценить в $100 млрд.

В том же месяце Зеленский попросил Запад предоставить Киеву дизель и газ для компенсации дефицита электроэнергии в стране.

В октябре Зеленский выразил надежду на поставки Европой систем ПВО. По его словам, Украине «жизненно важна» противовоздушная оборона. Он отметил, что системы ПВО производят Италия, Франция, Германия и другие страны.

Российские войска начали наносить удары по объектам военной инфраструктуры Украины и связанным с ней энергетическим объектам с 10 октября. Как пояснил президент России Владимир Путин, это стало ответом на террористические действия киевского режима, в частности на Крымском мосту.

Россия 24 февраля начала проведение специальной операции по защите Донбасса. Решение было принято на фоне обострения ситуации в регионе в результате обстрелов со стороны украинских военных.

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