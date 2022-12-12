Реклама
Прямой эфир
Политика
Путин обсудил с Алиевым реализацию трехсторонних договоренностей по Карабаху
Мир
В МИД РФ указали на намеренное искажение западными СМИ ситуации на Украине
Мир
Снежный шторм оставил около 12 тыс. домохозяйств Эстонии без света
Мир
МИД Польши назвало «ошибкой» обсуждение гарантий безопасности для России
Мир
Новая Зеландия ввела санкции против 23 россиян
Мир
ЕС не смог согласовать девятый пакет антироссийских санкций
Общество
Мурашко сообщил об увеличении продолжительности жизни в России на 1,8 года
Армия
Украина перебросила дополнительные силы на сватовское направление
Происшествия
Открытое горение в ТЦ «Стройпарк» в Балашихе ликвидировано
Общество
Правительство направит 3,3 млрд рублей на детские выплаты малоимущим семьям
Мир
На Украине кошек обвинили в проблемах с интернетом Starlink
Общество
Суточный рекорд осадков 1960 года побит в Москве
Сюжет:

В Госдуме сравнили Зеленского с требующей подарков плачущей барышней

Депутат Белик: Зеленский похож на плачущую барышню, которая требует новых подарков
0
Фото: ИЗВЕСТИЯ/Кристина Кормилицына
Читать iz.ru в yandexnews yandexzen
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Сколько бы президент Украины Владимир Зеленский не жаловался «старшим товарищам из-за океана», Россия доведет специальную военную операцию до логического завершения. Об этом 12 декабря заявил член комитета Госдумы по международным делам Дмитрий Белик.

«Зеленский похож на плачущую барышню, которая требует новых подарков. Пытается выклянчить оружие, трансформаторы для того, чтобы закрыть дыры в энергосистеме Украины, которые сегодня совершенно очевидны. Идет спецоперация, наше руководство ни один раз заявляло, что удары по критической инфраструктуре нужны для того, чтобы снизить наступательный, оборонительный, военный потенциал киевского режима, и мы будем продолжать это делать, сколько бы господин Зеленский не жаловался своим старшим товарищам из-за океана», — приводит слова Белика «Дума ТВ» для «Известий».

Депутат добавил, что задача Москвы — довести спецоперацию до логического завершения, заключить мир на своих условиях.

«Мы это, безусловно, сделаем, вопрос только времени», — подчеркнул политик.

«С протянутой рукой за ними не ходим, никаких одолжений не просим»
Замглавы МИД России Сергей Рябков — о наиболее проблемных точках в отношениях с США

Ранее в этот день Зеленский в беседе с президентом США Джо Байденом сообщил, что ракетные удары российских войск уничтожили половину энергетической инфраструктуры Украины. Зеленский призвал главу Белого дома сделать всё возможное в области укрепления противовоздушной обороны (ПВО) страны для защиты еще работающих энергообъектов.

Украинский лидер также предложил Байдену созвать глобальный саммит мира. Его целью должна стать координация международных усилий по завершению боевых действий на Украине. Прежде Зеленский заявлял, что полное восстановление энергосистемы страны на данный момент невозможно.

17 ноября министр финансов Украины Сергей Марченко сообщил, что ущерб, нанесенный ключевой инфраструктуре Украины начиная с февраля, можно оценить в $100 млрд.

В том же месяце Зеленский попросил Запад предоставить Киеву дизель и газ для компенсации дефицита электроэнергии в стране.

В октябре Зеленский выразил надежду на поставки Европой систем ПВО. По его словам, Украине «жизненно важна» противовоздушная оборона. Он отметил, что системы ПВО производят Италия, Франция, Германия и другие страны.

Российские войска начали наносить удары по объектам военной инфраструктуры Украины и связанным с ней энергетическим объектам с 10 октября. Как пояснил президент России Владимир Путин, это стало ответом на террористические действия киевского режима, в частности на Крымском мосту.

Россия 24 февраля начала проведение специальной операции по защите Донбасса. Решение было принято на фоне обострения ситуации в регионе в результате обстрелов со стороны украинских военных.

Больше актуальных видео и подробностей о ситуации в Донбассе смотрите на телеканале «Известия».

Читайте также
Реклама
Прямой эфир
Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Меню
Реклама
Подписка на газету
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Сайт функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Партнерские проекты/материалы опубликованы на коммерческой основе.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2022