В Кремле высказались о возможном участии Санду в саммите СНГ

Молдавия предпочитает выходить из всех соглашений СНГ и в саммитах не участвует. Об этом заявил в понедельник, 12 декабря, официальный представитель Кремля Дмитрий Песков, отвечая на вопрос о возможном участии президента Молдавии Майи Санду в неформальной встрече государств — участников содружества.

«Сама Санду недавно высказывалась на этот счет исходя из прагматичных соглашений, что Молдавия предпочитает выходить из некоторых соглашений в рамках СНГ. Но сама она, как известно, не участвует в саммитах СНГ», — сказал Песков журналистам.

Накануне, выступая на конференции по Украине в румынском городе Клуж-Напока, Санду заявила, что Кишинев не планирует разрывать отношения с СНГ, поскольку речь идет о сотнях соглашений, в том числе и двусторонних.

До этого она неоднократно заявляла, что власти заинтересованы продолжать сотрудничество в рамках СНГ и после того, как страна получила статус кандидата на вступление в Евросоюз (ЕС). Вместе с тем глава Молдавии пока не принимала участия в заседаниях в рамках СНГ.

Еще в июне стало известно, что Санду подписала закон о запрете трансляции новостных программ из России. Тогда же она заявила, что Молдавия старается поддерживать «минимальную» связь с Россией.

Традиционный неформальный саммит лидеров стран СНГ состоится перед Новым годом в Санкт-Петербурге. Как рассказал министр иностранных дел России Сергей Лавров, несмотря на неофициальный формат, «лидеры смогут обсудить задачи на будущий год и более отдаленную перспективу».

На прошлом неформальном саммите СНГ, который прошел в начале октября в Санкт-Петербурге, президент России Владимир Путин назвал отношения стран СНГ подлинным стратегическим партнерством.