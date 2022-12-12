Реклама
Прямой эфир
Общество
В Кремле исключили проведение большой пресс-конференции Путина до конца года
Мир
В МИД РФ указали на намеренное искажение западными СМИ ситуации на Украине
Мир
Лукашенко посоветовал «помахать ручкой» ушедшему из страны бизнесу
Мир
МИД Польши назвало «ошибкой» обсуждение гарантий безопасности для России
Армия
На Украине российские военные ликвидировали наемницу из США
Мир
Главы МИД ЕС не смогли согласовать девятый пакет санкций против РФ
Общество
Мурашко сообщил об увеличении продолжительности жизни в России на 1,8 года
Армия
Украина перебросила дополнительные силы на сватовское направление
Происшествия
Открытое горение в ТЦ «Стройпарк» в Балашихе ликвидировано
Общество
Правительство направит 3,3 млрд рублей на детские выплаты малоимущим семьям
Мир
Посольство Украины в Греции получило окровавленную посылку
Общество
Городские службы Москвы переведены в усиленный режим из-за непогоды

В Кремле высказались о возможном участии Санду в саммите СНГ

Песков оценил возможность участия президента Молдавии Санду в неформальном саммите СНГ
0
Фото: Global Look Press/Keystone Press Agency/Dimitrios Karvountzis
Читать iz.ru в yandexnews yandexzen
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Молдавия предпочитает выходить из всех соглашений СНГ и в саммитах не участвует. Об этом заявил в понедельник, 12 декабря, официальный представитель Кремля Дмитрий Песков, отвечая на вопрос о возможном участии президента Молдавии Майи Санду в неформальной встрече государств — участников содружества.

«Сама Санду недавно высказывалась на этот счет исходя из прагматичных соглашений, что Молдавия предпочитает выходить из некоторых соглашений в рамках СНГ. Но сама она, как известно, не участвует в саммитах СНГ», — сказал Песков журналистам.

Содружество познается в беде: Путин призвал СНГ вместе бороться с угрозами
О каких новых вызовах для коллективной безопасности президент РФ рассказал своим коллегам

Накануне, выступая на конференции по Украине в румынском городе Клуж-Напока, Санду заявила, что Кишинев не планирует разрывать отношения с СНГ, поскольку речь идет о сотнях соглашений, в том числе и двусторонних.

До этого она неоднократно заявляла, что власти заинтересованы продолжать сотрудничество в рамках СНГ и после того, как страна получила статус кандидата на вступление в Евросоюз (ЕС). Вместе с тем глава Молдавии пока не принимала участия в заседаниях в рамках СНГ.

Еще в июне стало известно, что Санду подписала закон о запрете трансляции новостных программ из России. Тогда же она заявила, что Молдавия старается поддерживать «минимальную» связь с Россией.

Традиционный неформальный саммит лидеров стран СНГ состоится перед Новым годом в Санкт-Петербурге. Как рассказал министр иностранных дел России Сергей Лавров, несмотря на неофициальный формат, «лидеры смогут обсудить задачи на будущий год и более отдаленную перспективу».

На прошлом неформальном саммите СНГ, который прошел в начале октября в Санкт-Петербурге, президент России Владимир Путин назвал отношения стран СНГ подлинным стратегическим партнерством.

Читайте также
Реклама
Прямой эфир
Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Меню
Реклама
Подписка на газету
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Сайт функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Партнерские проекты/материалы опубликованы на коммерческой основе.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2022