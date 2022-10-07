Путин заявил о развитии отношений стран СНГ в духе стратегического партнерства

Между странами СНГ отношения развиваются в духе подлинного стратегического партнерства. Об этом в пятницу, 7 октября, заявил президент России Владимир Путин на неформальном саммите СНГ в Санкт-Петербурге.

«Хочу выразить признательность вам за то, что вы приняли приглашение и приехали сегодня в Петербург. Очень рад видеть здесь в этом зале лидеров государств, которые в силу огромного количества обстоятельств, исторических причин являются нашими ближайшими друзьями, союзниками, с которыми нас связывают отношения подлинного стратегического партнерства», — сказал он.

Глава российского государства также отметил, что страны СНГ сообща стремятся выстраивать сотрудничество в духе добрососедства, взаимной выгоды и учета интересов друг друга.

Также Путин заявил, что интеграция стран СНГ в экономике, политике и других сферах будет обсуждаться на саммите, который пройдет на следующей неделе в Астане.

«Сегодня у нас есть возможность сверить часы перед предстоящим на следующей неделе в Астане ежегодным полноформатным заседанием Совета глав государств СНГ», — подчеркнул российский лидер.

При этом он добавил, что первостепенное внимание на саммите а Астане будет уделено устойчивости экономик стран СНГ.

О том, что Путин планирует в свой день рождения, 7 октября, встречу с лидерами стран СНГ в Санкт-Петербурге днем ранее заявил официальный представитель Кремля Дмитрий Песков. Он допустил, что главы стран СНГ поздравят российского лидера с юбилеем, хотя протокол этого никогда не предусматривает.

Саммит СНГ уже не в первый раз проходит в неформальной обстановке. Прошлая встреча прошла в 2021 году и тоже в Петербурге. Тогда Путин пригласил коллег в северную столицу перед Новым годом — 28 декабря.

29 сентября российский лидер указал, что геополитические противники стран СНГ готовы поставить под удар любое из этих государств, поэтому необходимо анализировать риски безопасности стран содружества. Также российский лидер добавил, что товарооборот стран СНГ растет, несмотря на давление со стороны США и их сателлитов.

Еще в декабре прошлого года Путин назвал создание СНГ оправданным шагом. Он отметил, что «сохранившиеся связи со времен СССР играют положительную роль». По его словам, Россия намерена и дальше поддерживать сложившиеся отношения со странами СНГ и в будущем.