В Кремле рассказали о планах Путина в день рождения

В свой день рождения, 7 октября, президент России Владимир Путин планирует встречу с лидерами стран СНГ. Об этом в четверг, 6 октября, заявил официальный представитель Кремля Дмитрий Песков.

Он допустил, что главы стран СНГ поздравят российского лидера с юбилеем, хотя протокол этого никогда не предусматривает.

«И зачастую подарки-то обычно передаются по линии протоколов, но, разумеется, вс`-таки все друг друга не первый год или даже не одно десятилетие знают, знакомы друг с другом, поэтому наверняка чисто по-человечески будут поздравлять с днем рождения», — сказал Песков.

Официальный представитель Кремля отметил, что 7 октября у Путина предстоит напряженный день. При этом он не раскрыл семейных планов президента.

«А что касается уже семейных дел, это отдельно. Вы знаете, мы об этом обычно говорить не любим», — подчеркнул он.

Днем ранее Песков отмечал, что у российского лидера в день рождения запланированы рабочие мероприятия.

В прошлом году в день рождения Путин провел оперативное совещание постоянных членов Совета безопасности РФ. Как пояснил Песков, глава государства отпраздновал в напряженном режиме. Несмотря на праздник, президент обсуждал по телефону важные вопросы, никак не связанные с днем рождения.

В 2020 году российский лидер заявил, что его день рождения не является национальным праздником и нескромно преувеличивать значение этого дня. Он выразил мнение, что вне зависимости от служебного положения человек должен проводить свой день рождения «в кругу своих друзей, своих близких».