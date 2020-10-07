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Путин посчитал нескромным преувеличение значения его дня рождения

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Президент России Владимир Путин заявил, что его день рождения — это не национальный праздник. Российский лидер назвал нескромным преувеличение значения этого дня. Так Путин ответил на вопрос, почему он избегает публичного обсуждения этой темы в среду, 7 октября, в интервью «России-24».

«Это мой день рождения, это не национальный праздник. Мне кажется, что преувеличивать значение этого события нескромно», — заявил он.

Президент выразил мнение, что вне зависимости от служебного положения человек должен проводить свой день рождения «в кругу своих друзей, своих близких».

Ранее в этот же день российского лидера с 68-летием поздравил патриарх Московский и всея Руси Кирилл. Он поблагодарил президента «за внимание к нуждам православных верующих», а также за поддержку инициатив патриархата.

6 октября пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков сообщил, что 7 октября первую половину дня глава государства намерен посвятить работе по внутренней повестке и международным телефонным разговорам. Их запланировано около десятка.

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