Реклама
Прямой эфир
Происшествия
Мэр Горловки заявил об обстреле ВСУ исправительной колонии в городе
Мир
Заявку Украины в НАТО уже поддержали 11 государств
Общество
Директор школы в Рубежном рассказала об угрозах в адрес учителей со стороны СБУ
Пресс-релизы
В России стартовала просветительская акция Общества «Знание»
Общество
Суд в Москве отказался заочно арестовать Овсянникову
Мир
Путин в беседе с Рахмоном заявил об укреплении отношений России и Таджикистана
Мир
В МИДе подтвердили планы главы МАГАТЭ посетить Москву
Мир
В РФ заявили о необходимости создать совместный с Египтом банк
Экономика
Объявлены даты проведения ПМЭФ в 2023 году
Армия
Российские военные начали перегруппировку в Херсонской области
Общество
В Совбезе заявили о высоком уровне террористических угроз в Крыму

В Кремле ответили на вопрос о планах Путина на день рождения

Песков заявил, что у Путина в день рождения запланированы рабочие мероприятия
0
Фото: РИА Новости/Сергей Гунеев
Читать iz.ru в yandexnews yandexzen
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

У президента РФ Владимира Путина в день рождения запланированы рабочие мероприятия. Об этом в среду, 5 октября, заявил официальный представитель Кремля Дмитрий Песков.

Рабочий день рождения: как Владимир Путин отметил праздник
Кто поздравил президента России с 69-летием и как в четверг изменилась работа Кремля

«У него запланированы рабочие мероприятия, мы информируем вас дополнительно», — сказал он журналистам, говоря о планах президента в день рождения.

В прошлом году в день рождения Путин провел оперативное совещание постоянных членов Совета безопасности РФ. Как пояснил Песков, глава государства отпраздновал в напряженном режиме. Несмотря на праздник, президент обсуждал по телефону важные вопросы, никак не связанные с днем рождения.

В 2020 году российский лидер заявил, что его день рождения не является национальным праздником и нескромно преувеличивать значение этого дня. Он выразил мнение, что вне зависимости от служебного положения человек должен проводить свой день рождения «в кругу своих друзей, своих близких».

Президент России отмечает день рождения 7 октября.

Читайте также
Реклама
Прямой эфир
Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Меню
Реклама
Подписка на газету
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Сайт функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2022