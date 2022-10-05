В Кремле ответили на вопрос о планах Путина на день рождения

У президента РФ Владимира Путина в день рождения запланированы рабочие мероприятия. Об этом в среду, 5 октября, заявил официальный представитель Кремля Дмитрий Песков.

«У него запланированы рабочие мероприятия, мы информируем вас дополнительно», — сказал он журналистам, говоря о планах президента в день рождения.

В прошлом году в день рождения Путин провел оперативное совещание постоянных членов Совета безопасности РФ. Как пояснил Песков, глава государства отпраздновал в напряженном режиме. Несмотря на праздник, президент обсуждал по телефону важные вопросы, никак не связанные с днем рождения.

В 2020 году российский лидер заявил, что его день рождения не является национальным праздником и нескромно преувеличивать значение этого дня. Он выразил мнение, что вне зависимости от служебного положения человек должен проводить свой день рождения «в кругу своих друзей, своих близких».

Президент России отмечает день рождения 7 октября.