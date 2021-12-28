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Путин назвал создание СНГ оправданным шагом

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Президент России Владимир Путин назвал создание Содружества Независимых Государств (СНГ) оправданным шагом. Об этом он заявил 28 декабря на неформальном саммите СНГ, который проходит в Санкт-Петербурге.

«У нас за прошедшие годы, десятилетия многое кардинально поменялось. Вместе с тем хочу отметить, что само создание организации было, безусловно, оправданным. Интеграция по очень многим направлениям углублялась», — подчеркнул Путин.

Также российский лидер отметил, что «сохранившиеся связи со времен СССР играют положительную роль», в том числе позволяют проходить «тяжелое время пандемии».

«Общие коммуникации, общие предприятия, которые работают как партнеры, цепочки создания дополнительной стоимости в достаточно высокой степени кооперации — всё это не только сохранилось, но многое было продвинуто, развито на совершенно новой почве, совершенно новой базе. Это дает нам возможность проходить тяжелое время пандемии... Но нам, сохраняя те возможности и конкурентные преимущества, которые достались из прошлого, удается преодолевать эти сложности даже лучше, чем в других странах мира», — отметил он.

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Президент добавил, что Россия намерена поддерживать сложившиеся отношения со странами СНГ и в будущем.

Также во вторник политолог Денис Денисов поделился мнением с «Известиями» о том, что доминирующей темой на неформальной встрече глав государств — участников СНГ станет Украина. Эксперт также указал, что некоторые представители стран СНГ поддержат позицию России в отношении НАТО, в том числе по вопросу нерасширения Североатлантического альянса.

24 декабря в Кремле сообщили, что во встрече глав государств — участников СНГ примут участие президент Азербайджана Ильхам Алиев, премьер-министр Армении Никол Пашинян, белорусский лидер Александр Лукашенко, президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев, первый президент Республики Казахстан Нурсултан Назарбаев, глава Киргизии Садыр Жапаров, президент Таджикистана Эмомали Рахмон, лидер Туркменистана Гурбангулы Бердымухамедов, а также президент Узбекистана Шавкат Мирзиеев.

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