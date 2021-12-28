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Политолог назвал доминирующую тему на неформальной встрече глав стран СНГ

Политолог Денисов назвал доминирующую тему на неформальной встрече глав стран СНГ
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Доминирующей темой на предстоящей неформальной встрече глав государств — участников СНГ станет Украина. Об этом во вторник, 28 декабря, рассказал «Известиям» директор Института миротворческих инициатив и конфликтологии Денис Денисов.

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«Конъюнктура нынешней ситуации, нынешнего времени подразумевает, что именно Украина станет доминирующей темой. РФ должна донести до своих партнеров свою озабоченность, пояснить ту риторику, которую мы слышим в последнее время, так что совершенно ожидаемо, что Украина станет доминирующей темой», — отметил он.

Эксперт также указал, что некоторые представители стран СНГ поддержат позицию России в отношении НАТО, в том числе по вопросу нерасширения Североатлантического альянса.

«Мы знаем позицию наших партнеров по этому интеграционному объединению, собственно по интеграционному объединению ОДКБ, которая призвана заниматься вопросами безопасности. И тут вряд ли нам стоит ожидать абсолютной поддержки со стороны всех участников, но некоторые точно поддержат», — подчеркнул Денисов.

Помимо Украины участники встречи также обсудят преодоление пандемии коронавируса и кризиса, связанного с этим явлением, также экономическую интеграцию, предположил политолог.

Ранее, 24 декабря, стало известно, что президент России Владимир Путин и его белорусский коллега Александр Лукашенко встретятся в Санкт-Петербурге: 28 декабря во время неформального саммита глав стран СНГ, а встреча двух президентов, где будут обсуждаться актуальные вопросы сотрудничества стран, запланирована на 29 декабря.

Во встрече глав государств — участников СНГ примут участие президент Азербайджана Ильхам Алиев, премьер-министр Армении Никол Пашинян, белорусский лидер Александр Лукашенко, президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев, первый президент Республики Казахстан Нурсултан Назарбаев, глава Киргизии Садыр Жапаров, президент Таджикистана Эмомали Рахмон, лидер Туркменистана Гурбангулы Бердымухамедов, а также президент Узбекистана Шавкат Мирзиеев.

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