Неформальная встреча лидеров стран СНГ состоится в Петербурге 28 декабря

В Санкт-Петербурге 28 декабря по инициативе президента РФ Владимира Путина состоится традиционная неформальная встреча руководителей стран СНГ–Кремль. Об этом в пятницу, 24 декабря, сообщается на сайте Кремля.

Отмечается, что в мероприятии примут участие президент Азербайджана Ильхам Алиев, премьер-министр Армении Никол Пашинян, белорусский лидер Александр Лукашенко, глава Казахстана Касым-Жомарт Токаев, первый президент Республики Казахстан Нурсултан Назарбаев, глава Киргизии Садыр Жапаров, президент Таджикистана Эмомали Рахмон, лидер Туркменистана Гурбангулы Бердымухамедов, а также президент Узбекистана Шавкат Мирзиеев.

Ранее 24 декабря Путин провел телефонные переговоры с президентом Израиля Ицхаком Герцогом. Президенты обменялись поздравлениями по случаю Нового года, а также обсудили ряд актуальных вопросов двустороннего сотрудничества, в первую очередь в гуманитарной сфере. Лидеры обсудили значимые вопросы отношений двух стран, в том числе двустороннюю торговлю, а также дальнейшее взаимодействие стран по вопросам Сирии и Ирана.