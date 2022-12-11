Санду заявила о невозможности разрыва всех соглашений с СНГ

Молдавия не может выйти из всех соглашений, заключенных с Содружеством Независимых Государств (СНГ). Об этом 10 декабря заявила президент республики Майя Санду.

«Речь идет не о соглашении, речь идет о сотнях соглашений, и многие из них касаются отношений с другими государствами, такими как Казахстан, Кыргызстан, это соглашения по экономической стороне», — сказала она на конференции в румынской Клуж-Напоке.

Санду отметила, что Молдавия в настоящее время пересматривает соглашения с СНГ и решает, от каких из них можно отказаться.

«Насколько мне известно, идет анализ этих вещей. Выйти из всех договоренностей не представляется возможным. Будет проанализировано и видно, из чего мы выйдем, какие актуальны для наших двусторонних экономических отношений с другими государствами. Мы должны быть прагматичными и действовать логично в этом вопросе», — заявила президент.

30 ноября официальный представитель МИД РФ Мария Захарова заявила, что Запад втягивает Молдавию в антироссийскую кампанию по сценарию, аналогичному украинскому. По ее словам, в стране происходит зачистка информационного пространства от неугодных мнений, политические репрессии, разжигание русофобии, сближение с НАТО, а также отход от нейтрального статуса.

Еще в июне стало известно, что Санду подписала закон о запрете трансляции новостных программ из России. Тогда же она заявила, что Молдавия старается поддерживать «минимальную» связь с Россией, в частности, контакты осуществляются на уровне послов.

Тогда министр иностранных дел РФ Сергей Лавров между тем высказал мнение, что Молдавию пытаются превратить во «вторую Украину», такой потребительский подход со стороны молдавского руководства он назвал попрошайничеством.