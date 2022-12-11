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Число пострадавших при ракетном ударе ВСУ по Мелитополю увеличилось до 10

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Не менее 10 мирных жителей Мелитополя получили ранения в результате обстрела со стороны украинских боевиков. Об этом в воскресенье, 11 декабря, сообщил врио главы Запорожской области Евгений Балицкий в своем Telegram-канале.

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По его словам, пострадавшим оказывается необходимая медицинская помощь. Согласно информации департамента здравоохранения по региону, трое были госпитализированы и сейчас находятся в тяжелом состоянии.

Балицкий также рассказал, что Вооруженные силы Украины (ВСУ) нанесли четыре целенаправленных удара по коттеджному поселку на выезде из города. В результате атаки была разрушена база отдыха. На место прибыли сотрудники экстренных служб, ведется разбор завалов.

Днем ранее председатель движения «Мы вместе с Россией» Владимир Рогов сообщил об обстреле Мелитополя со стороны ВСУ из американских РСЗО HIMARS. Тогда же стало известно, что в результате удара два человека погибли и еще двое получили ранения.

Специальная операция России по защите Донбасса продолжается. Решение о ее проведении было принято на фоне обострившейся ситуации в регионе из-за участившихся обстрелов украинских войск.

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