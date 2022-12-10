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Рогов сообщил о двух погибших в результате обстрела Мелитополя

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Фото: t.me/opoveshenie
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По предварительным данным, два человека погибли и еще двое получили ранения в результате обстрела Мелитополя со стороны Вооруженных сил Украины (ВСУ). Об этом 10 декабря сообщил в своем Telegram-канале председатель движения «Мы вместе с Россией» Владимир Рогов.

По его словам, огонь производился из американских ракет HIMARS. После ракетного удара загорелась база отдыха. В настоящий момент пожарные службы пытаются ликвидировать возгорание, а также спасти людей из-под завалов.

Ранее в этот день Рогов сообщил о пострадавших и погибших в мелитопольском гостиничном комплексе «Привал охотника» в результате ракетного удара ВСУ по заведению. Точное число жертв обстрелов уточняется.

Председатель движения «Мы вместе с Россией» отметил, что силы местной противовоздушной обороны смогли сбить две ракеты противника.

Также 10 декабря стало известно о ракетном ударе артиллерии ВСУ по центральному рынку города Алёшки в Херсонской области. Как отметили в местной администрации, в результате инцидента никто не пострадал, потому что рынок на момент атаки был закрыт.

Помимо этого, глава Владимир Рогов сообщал об обстреле береговой линии Энергодара в Запорожской области. По его словам, ВСУ использовали еще тяжелый беспилотник.

Специальная операция России по защите Донбасса продолжается. Решение о ее проведении было принято на фоне обострившейся ситуации в регионе из-за участившихся обстрелов украинских войск.

Больше актуальных видео и подробностей о ситуации в Донбассе смотрите на телеканале «Известия».

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