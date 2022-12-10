Рогов сообщил о погибших и раненых в результате обстрела Мелитополя

Председатель движения «Мы вместе с Россией» Владимир Рогов 10 декабря сообщил об обстреле Мелитополя со стороны Вооруженных сил Украины (ВСУ).

«В результате ракетного удара HIMARS по ресторану «Привал охотника» есть погибшие и раненые мирные люди», — написал он в своем Telegram-канале.

Отмечается, что в результате работы противовоздушной обороны сбили две ракеты.

Ранее в этот день украинские военные нанесли удар по центральному рынку города Алёшки в Херсонской области. Уточняется, что жертв удалось избежать, так как рынок в это время уже был закрыт. Также очевидцы сообщают о работе систем противовоздушной обороны в городе Мелитополе на юге Запорожской области.

Кроме того, Владимир Рогов сообщил об обстреле с украинской стороны по береговой линии Энергодара в Запорожской области. По его словам, также был замечен тяжелый беспилотник украинских войск.

Также сообщалось, что украинские боевики второй раз за день обстреляли Донецк из реактивной системы залпового огня «Град». Под удар попал центральный Ворошиловский район. Обстрел 10 ракетами был зафиксирован в 18:30. До этого, в 15:38, украинские подразделения также выпустили 10 ракет из «Града» по Киевскому району Донецка. В результате обстрела пострадало здание планетария.

Специальная операция по защите Донбасса, о начале которой президент России Владимир Путин объявил 24 февраля, продолжается. Решение было принято на фоне обострения ситуации в регионе из-за обстрелов со стороны украинских военных.

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