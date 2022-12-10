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ВСУ обстреляли центральный рынок в городе Алёшки в Херсонской области

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Фото: соцсети
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Украинские военные нанесли удар по центральному рынку города Алёшки в Херсонской области. Об этом 10 декабря сообщает местная администрация в своем Telegram-канале.

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«Вооруженные силы Украины (ВСУ) нанесли удар по центральному рынку Алёшек в Херсонской области», — говорится в сообщении.

Уточняется, что жертв удалось избежать, так как рынок в это время уже был закрыт.

Также очевидцы сообщают о работе систем противовоздушной обороны в городе Мелитополе на юге Запорожской области.

Ранее в субботу председатель движения «Мы вместе с Россией» Владимир Рогов сообщил об обстреле с украинской стороны по береговой линии Энергодара в Запорожской области. По его словам, также был замечен тяжелый беспилотник украинских войск.

3 декабря врио главы Запорожской области Евгений Балицкий рассказал, что российские войска продолжают удерживать рубежи в регионе и предотвращают любые попытки прорыва противника.

Ранее 10 декабря также сообщалось, что украинские боевики второй раз за день обстреляли Донецк из реактивной системы залпового огня «Град». Под удар попал центральный Ворошиловский район. Обстрел 10 ракетами был зафиксирован в 18:30. До этого, в 15:38, украинские подразделения также выпустили 10 ракет из «Града» по Киевскому району Донецка. В результате обстрела пострадало здание планетария.

Специальная операция России по защите Донбасса продолжается. Решение о ее проведении было принято на фоне обострившейся ситуации в регионе из-за участившихся обстрелов украинских войск.

Больше актуальных видео и подробностей о ситуации в Донбассе смотрите на телеканале «Известия».

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