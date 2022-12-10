Премьер Молдавии объяснила хранение газа на Украине

Молдавия хранит газ на Украине, потому что в Румынии хранилища переполнены. Об этом заявила премьер-министр республики Наталья Гаврилица.

«Молдавия является суверенным государством, и газ, который мы закупаем и за который платим, может храниться там, где мы решим. В нашей стране нет хранилищ природного газа. Определенное количество топлива мы храним в Румынии, но там хранилища практически заполнены, поэтому определенное количество мы храним на Украине», — сказала она телеканалу Vocea Basarabie.

До этого, 7 декабря, президент России Владимир Путин попросил Минэнерго разобраться в вопросе, почему Молдавия хранит купленный у РФ газ на Украине.

5 декабря министр инфраструктуры Молдавии Андрей Спыну заявил, что страна будет скрывать точные объемы накопленного в резервах газа из соображений безопасности.

В конце ноября ведущий аналитик Фонда национальной энергетической безопасности, эксперт Финансового университета при правительстве России Игорь Юшков сообщил «Известиям», что история с остатками принадлежащего Молдавии газа на территории Украины могла стать нарушением контракта, так как «Молдовагаз», вероятно, не должен был реэкспортировать энергоресурс.

Ранее президент Молдавии Майя Санду признала, что республика рискует остаться без газа и электроэнергии. Она отметила, что Молдавия переживает крупный энергетический кризис.