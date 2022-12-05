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Власти Молдавии засекретят данные об объеме накопленного газа

Премьер Молдавии Спыну заявил, что данные об объемах газа в хранилищах засекретят
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Фото: РИА Новости/VLADISLAV CULIOMZA
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Молдавия будет скрывать точные объемы накопленного в резервах газа из соображений безопасности. Об этом в понедельник, 5 декабря, в ходе пресс-конференции заявил вице-премьер, министр инфраструктуры страны Андрей Спыну.

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«С сегодняшнего дня не будем объявлять точный объем, сколько у нас в запасах — по соображениям безопасности», — подчеркнул молдавский премьер.

Он заверил граждан страны, что Молдавия обеспечена газом как минимум на два месяца. Власти продолжают покупать энергоноситель на следующие месяцы.

По словам Спыну, гражданам будут сообщать, на сколько времени хватит Молдавии накопленного газа. Однако объемы топлива в резервах озвучивать не станут.

Из-за того что у Молдавии нет газовых хранилищ, газ хранится на Украине и в Румынии.

Ранее, 28 ноября, ведущий аналитик Фонда национальной энергетической безопасности, эксперт Финансового университета при правительстве РФ Игорь Юшков сообщил «Известиям», что история с остатками принадлежащего Молдавии газа на территории Украины могла стать нарушением контракта, так как «Молдовагаз», вероятно, не должна была реэкспортировать энергоресурс.

Ранее в этот день в «Газпроме» сообщили, что решили не снижать поставки природного газа на газоизмерительную станцию «Суджа» для транзита в Молдавию после устранения «Молдовагазом» нарушения по оплате текущих поставок российского газа в ноябре.

Уточнялось, что получены средства за осевший на украинской территории газ.

22 ноября в российской энергетической компании заявили, что фиксируют оседание на Украине российского газа, предназначенного для молдавских потребителей. На следующий день глава «Молдовагаза» Вадим Чебан сообщил, что топливо было оставлено там специально, так как сдать его на хранение было бы невозможно.

В начале ноября президент Молдавии Майя Санду рассказала, что республика рискует остаться без газа и электроэнергии. Она отметила, что Молдавия переживает крупный энергетический кризис.

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