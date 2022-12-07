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Путин пообещал разобраться в причинах хранения Молдавией части газа на Украине

Президент Путин попросил Минэнерго разобраться с хранением молдавского газа на Украине
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Фото: РИА Новости/Стрингер
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Молдавия не понятно зачем хранит часть полученного из России газа на территории Украины, Минэнерго займется вопросом. Об этом заявил в среду, 7 декабря, президент России Владимир Путин.

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«Они непонятно зачем часть газа <...> полученного от нас, хранят на территории Украины. Просто с этим нужно разбираться. Я попрошу Минэнерго посмотреть на это повнимательнее», — сказал он на встрече с членами Совета по развитию гражданского общества и правам человека.

Говоря о Приднестровье, Путин признал, что там непростая ситуация с энергоресурсами.

«Мы ведь фактически бесплатно поставляем туда газ на протяжении многих лет, <...> Но в последнее время, поскольку газ поступает через территорию Молдавии, там возникают проблемы <...> и в экономической, и в социальной сфере», — отметил президент.

5 декабря министр инфраструктуры Молдавии Андрей Спыну заявил, что страна будет скрывать точные объемы накопленного в резервах газа из соображений безопасности.

В конце ноября ведущий аналитик Фонда национальной энергетической безопасности, эксперт Финансового университета при правительстве России Игорь Юшков сообщил «Известиям», что история с остатками принадлежащего Молдавии газа на территории Украины могла стать нарушением контракта, так как «Молдовагаз», вероятно, не должна была реэкспортировать энергоресурс.

Ранее президент Молдавии Майя Санду признала, что республика рискует остаться без газа и электроэнергии. Она отметила, что Молдавия переживает крупный энергетический кризис.

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