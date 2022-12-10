Москвичей предупредили о тумане до конца дня

Туман в Москве сохранится до конца субботы, 10 декабря. Об этом сообщил департамент транспорта столицы в Telegram.

«В ближайшие часы с сохранением до конца дня в городе ожидается туман. Синоптики прогнозируют ухудшение видимости до 500–700 м», — говорится в сообщении.

Водителей попросили быть более внимательными, соблюдать дистанцию и скоростной режим, а также избегать резких маневров.

Ранее в этот день Гидрометцентр прогнозировал в Москве облачную погоду, небольшие осадки в виде снега и мокрого снега, гололедицу и температуру воздуха до трех градусов мороза. Днем в столице температура будет варьироваться в диапазоне от –2 до 0 градусов.

Ранее, 9 декабря, МЧС предупредило москвичей о мокром снеге, гололедице и снежных заносах 10 декабря.

В этот же день синоптик, эколог, климатолог Александр Шувалов в беседе с «Известиями» рассказал, что в столице в субботу и воскресенье выпадет до половины месячной нормы осадков. Так, в субботу и в ночь на воскресенье в Москве до 5–10 мм снега, а также большое количество дождя. При этом месячная норма осадков составляет 51 мм.