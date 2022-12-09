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МЧС предупредило москвичей о гололедице и мокром снеге 10 декабря

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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Константин Кокошкин
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Мокрый снег, гололедица и снежные заносы ожидаются в Москве в субботу, 10 декабря. Об этом пресс-служба столичного главка МЧС сообщает в пятницу, 9 декабря.

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«По прогнозам синоптиков Росгидромета, с 6:00 10 декабря с сохранением до конца суток местами в Москве ожидаются снег, мокрый снег, в отдельных районах налипание мокрого снега, местами гололед, на дорогах гололедица, местами снежные заносы», — говорится в тексте.

Водителей призвали быть внимательнее на дорогах, снизить скорость и избегать маневров, передает агентство городских новостей «Москва». Пешеходам рекомендовано обходить рекламные щиты и шаткие конструкции, не укрываться под деревьями.

В подмосковном ГУ МЧС также предупредили жителей о прогнозируемых в ночь на 10 декабря снегопадах, тумане и гололедице, пишет «Москва 24».

Ранее в этот день ведущий специалист центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец рассказал, что в конце декабря и начале января в Москве и Московской области ожидаются «крепкие русские морозы».

При этом синоптик предупредил, что точные прогнозы будут представлены не ранее чем за пять суток до Нового года, сообщается на сайте kp.ru.

Накануне синоптик предупредил об аномальных снегопадах, ожидающих Центральную Россию 12 декабря. Он предупредил, что в этот день на центральные регионы России обрушится мокрый снег, в ночь на вторник, 13 декабря, он перейдет в ледяной дождь. Ожидаются осадки до 25 мм, пишет «Ридус». По его словам, может быть установлен абсолютный рекорд для декабря за историю метеонаблюдений.

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