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Синоптик пообещал москвичам крепкие русские морозы

Синоптик Тишковец: в конце декабря и начале января в Москве и области ожидаются крепкие морозы
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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Константин Кокошкин
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В конце декабря и начале января в Москве и Московской области ожидаются «крепкие русские морозы». Об этом в пятницу, 9 декабря, рассказал ведущий специалист центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец.

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«По предварительным прогнозам, последняя декада декабря и начало января в столичном регионе, а также на большей части Русской равнины, будут существенно холоднее нормы аж на 3-5 градусов. Москвичей ждут крепкие русские морозы», — написал он в своем Telegram-канале.

При этом синоптик предупредил, что точные прогнозы будут представлены не ранее чем за пять суток до Нового года.

По словам Тишковца, средняя климатическая норма для декабря-января в Москве днем составляет -4…-7 градусов, ночью — -10…-13 градусов, передает «Газета.Ru».

Ранее, 5 декабря, Тишковец спрогнозировал выпадение в Москве порядка 40% месячной нормы снега 9 декабря.

8 декабря синоптик предупредил об аномальных снегопадах, ожидающих Центральную Россию 12 декабря. Он предупредил, что в этот день на центральные регионы России обрушится мокрый снег, в ночь на вторник, 13 декабря, он перейдет в ледяной дождь. Ожидаются осадки до 25 мм. По его словам, может быть установлен абсолютный рекорд для декабря за историю метеонаблюдений.

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