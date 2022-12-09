Синоптик пообещал москвичам крепкие русские морозы

В конце декабря и начале января в Москве и Московской области ожидаются «крепкие русские морозы». Об этом в пятницу, 9 декабря, рассказал ведущий специалист центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец.

«По предварительным прогнозам, последняя декада декабря и начало января в столичном регионе, а также на большей части Русской равнины, будут существенно холоднее нормы аж на 3-5 градусов. Москвичей ждут крепкие русские морозы», — написал он в своем Telegram-канале.

При этом синоптик предупредил, что точные прогнозы будут представлены не ранее чем за пять суток до Нового года.

По словам Тишковца, средняя климатическая норма для декабря-января в Москве днем составляет -4…-7 градусов, ночью — -10…-13 градусов, передает «Газета.Ru».

Ранее, 5 декабря, Тишковец спрогнозировал выпадение в Москве порядка 40% месячной нормы снега 9 декабря.

8 декабря синоптик предупредил об аномальных снегопадах, ожидающих Центральную Россию 12 декабря. Он предупредил, что в этот день на центральные регионы России обрушится мокрый снег, в ночь на вторник, 13 декабря, он перейдет в ледяной дождь. Ожидаются осадки до 25 мм. По его словам, может быть установлен абсолютный рекорд для декабря за историю метеонаблюдений.