Синоптик Тишковец предупредил москвичей об аномальных снегопадах

В Москве 12 декабря прогнозируются аномальные осадки до 25 мм, может быть установлен абсолютный рекорд для декабря за историю метеонаблюдений. Об этом в четверг, 8 декабря, в своем Telegram-канале написал ведущий сотрудник центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец.

По его словам, уже в субботу высота снежного покрова подрастет с 5–6 до 10 см, а видимость ухудшится до 1–3 км.

«В воскресенье снег перейдет в мокрый снег, ожидается еще до 10–15 мм осадков, температура воздуха в течение суток от –2 до +3, сугробы в Москве подрастут до 13–15 см», — отметил специалист.

В понедельник, 12 декабря на центральные регионы России обрушится мокрый снег, в ночь на вторник он перейдет в ледяной дождь, предупредил он.

По словам Тишковца, в этот день общее количества осадков достигнет 20-25 мм, это станет рекордом за всю историю столичной метеостанции ВДНХ. Он подчеркнул, что прежний максимум осадков был зафиксирован в столице в 1960-м году и составил 12,6 мм.

Также сотрудник погодного центра «Фобос» допустил, что может быть установлен и абсолютный суточный рекорд осадков за всю историю регулярных метеонаблюдений для всего декабря, который держится с 1981 года и составляет 23 мм.

Всего в Москве за период с 10 по 13 декабря ожидается в общей сложности выпадение около 50 мм осадков. С середины будущей неделе на дорогах центральной России образуется гололедица, заключил синоптик.

5 декабря Тишковец спрогнозировал выпадение в Москве порядка 40% месячной нормы снега в пятницу, 9 декабря.