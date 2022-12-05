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Синоптик предрек выпадение около 40% месячной нормы снега в Москве 9 декабря

Синоптик Тишковец: 9 декабря в Москве ожидается выпадение около 40% месячной нормы снега
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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Константин Кокошкин
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Ведущий сотрудник центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец спрогнозировал выпадение в Москве порядка 40% месячной нормы снега в пятницу, 9 декабря. Об этом он написал в своем Telegram-канале в воскресенье, 4 декабря.

По словам специалиста, самыми снежными днями на предстоящей неделе станут пятница и ночь на субботу. Тишковец уточнил, что в Москве выпадет не более 23 мм осадков, что составляет примерно 40% от месячной нормы. Землю хорошо припорошит снегом, а сугробы в столице увеличатся с 4 см до 7–12 см, пишет RT.

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Согласно прогнозам, в ночь на понедельник грянут морозы до –12…–17 градусов, днем ожидается не выше –6…–11 градусов. Во вторник, 6 декабря, температура воздуха поднимется на пару градусов, а в среду, 7 декабря, под утро будет –9…–14 градусов, после полудня — до –4…–9 градусов, отмечает сайт kp.ru.

Синоптик добавил, что максимальная температура воздуха к выходным устремится к 0 градусов, а атмосферное давление придет в норму, пишет «Федеральное агентство новостей». Ночью в пятницу, 9 декабря, ожидается от –1 до –6 градусов, а днем столбики термометров покажут от 0 до –5 градусов, отмечает агентство городских новостей «Москва».

Ранее, 4 декабря, в столице был побит рекорд атмосферного давления 1954 года. Барометры показали 772,2 мм рт. ст., что на 25 единиц выше нормы. В этот день в 1954 году атмосферное давление составило 766,8 мм рт. ст., пишет Life.ru.

Тем же днем ведущий специалист центра погоды «Фобос» Михаил Леус допустил установление новых рекордов давления в столице, отмечает телеканал «Звезда». Ранее рекорд зафиксировали 3 декабря, когда барометры в столице показали 771,1 мм рт. ст., отмечает НСН.

Повышенное атмосферное давление наблюдается в Москве с конца ноября. Специалисты призвали метеозависимых жителей региона избегать физических нагрузок, стрессов и переедания, а также регулярно измерять артериальное давление.

В частности, терапевт Лариса Алексеева посоветовала горожанам пить имбирный чай, травяные настойки и принимать контрастный душ, отмечает телеканал «360». Это поможет справиться с последствиями высокого давления для организма. Пожилым москвичам в такие дни лучше оставаться дома и не выходить на улицу.

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